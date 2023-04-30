ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يتجاوز فولهام وينتزع الصدارة.. وفوز مانشستر يونايتد ونيوكاسل
صعد مانشستر سيتي إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه 2/1 على مضيفه فولهام، في الجولة الـ34 من المسابقة، اليوم الأحد.
ولحساب الجولة ذاتها تغلب مانشستر يونايتد 1/0 على أستون فيلا، ونيوكاسل 3/1 على ساوثهامبتون، وبورنموث 3/1 على ليدز يونايتد
وفي مباراة مانشستر سيتي وفولهام تقدم المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند لمانشستر سيتي من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة.
وتعادل كارلوس فينيسيوس لفولهام في الدقيقة 15 بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لكن جوليان ألفاريز سجل هدف التقدم لمانشستر سيتي في الدقيقة 36 بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.
ورفع الفوز رصيد مانشستر سيتي إلى 76 نقطة ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي رغم لعبه 32 مباراة أي أقل بمباراة من آرسنال الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 75 نقطة.
فوز اليونايتد ونيوكاسل
وسجل البرتغالي برونو فيرنانديز هدفا في الدقيقة 39 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء ليفوز مانشستر يونايتد 1/0 على أستون فيلا.
وبات رصيد مانشستر يونايتد 63 نقطة من 32 مباراة في المركز الرابع، ويتأخر بنقطتين عن نيوكاسل الثالث.
وفي مباراة نيوكاسل وساوثهامبتون تقدم ستيوارت أرمسترونج لساوثهامبتون في الدقيقة 41 قبل أن يتعادل كاليوم ويلسون لنيوكاسل في الدقيقة 54.
وجاء هدف نيوكاسل الثاني بطريقة عكسيه سجله ثيو والكوت بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 79، في حين سجل كاليوم ويلسون الهدف الثاني له والثالث لنيوكاسل في الدقيقة 81.
وفي وقت لاحق يستضيف ليفربول منافسه توتنهام على ملعب أنفيلد، على أن يلعب ليستر سيتي مع إيفرتون، غدا الإثنين، وتختتم الجولة الـ 34 بمواجهة بين آرسنال وتشيلسي، يوم الثلاثاء 2 مايو.