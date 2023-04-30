ترتيب الدوري الإنجليزي: مانشستر سيتي يتجاوز فولهام وينتزع الصدارة.. وفوز مانشستر يونايتد ونيوكاسل

صعد مانشستر سيتي إلى صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد فوزه 2/1 على مضيفه فولهام، في الجولة الـ34 من المسابقة، اليوم الأحد.

ولحساب الجولة ذاتها تغلب مانشستر يونايتد 1/0 على أستون فيلا، ونيوكاسل 3/1 على ساوثهامبتون، وبورنموث 3/1 على ليدز يونايتد

وفي مباراة مانشستر سيتي وفولهام تقدم المهاجم النرويجي إيرلينغ هالاند لمانشستر سيتي من ضربة جزاء في الدقيقة الثالثة.