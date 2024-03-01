مع نهاية المباراة.. مناوشات بين أحمد حجازي وجماهير الهلال (فيديو)

وكانت النتيجة تشير إلى تأخر الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسط فرحة عارمة لجماهير الهلال في المدرجات.

وفي ضربة حرة لصالح الاتحاد على جانب الملعب، حاولت بعض جماهير الهلال استفزاز حجازي مدافع الاتحاد، الذي رد على تلك الاستفزازات، ودخل في مناوشات معهم.

يذكر أن حكم المباراة تراجع في الشوط الأول عن احتساب ركلة جزاء لصالح حجازي، بعد الرجوع لتقنية الفيديو.