مع نهاية المباراة.. مناوشات بين أحمد حجازي وجماهير الهلال (فيديو)
دخل أحمد حجازي، لاعب نادي الاتحاد، في مناوشات مع عدد من جماهير الهلال، قبيل دقائق من نهاية مباراة فريقه ضد "الزعيم" في دوري روشن السعودي.
وكانت النتيجة تشير إلى تأخر الاتحاد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسط فرحة عارمة لجماهير الهلال في المدرجات.
وفي ضربة حرة لصالح الاتحاد على جانب الملعب، حاولت بعض جماهير الهلال استفزاز حجازي مدافع الاتحاد، الذي رد على تلك الاستفزازات، ودخل في مناوشات معهم.
يذكر أن حكم المباراة تراجع في الشوط الأول عن احتساب ركلة جزاء لصالح حجازي، بعد الرجوع لتقنية الفيديو.
وفرض الهلال هيمنته طوال اللقاء ليفوز 3-1 على ضيفه الاتحاد ليعزز رقمه القياسي للانتصارات المتتالية في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم ويحكم قبضته على صدارة المسابقة اليوم الجمعة.
وحقق الهلال فوزه رقم 15 على التوالي، ليرفع رصيده إلى 62 نقطة موسعا الفارق إلى تسع نقاط مع النصر الذي تعادل 4-4 مع الحزم متذيل الترتيب أمس الخميس.
وتجمد رصيد الاتحاد، الذي سيحل ضيفا على الهلال بذهاب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا يوم الثلاثاء، عند 37 نقطة في المركز الخامس.