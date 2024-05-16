يوفنتوس يستعيد طعم الفوز بالألقاب ويتوج بكأس إيطاليا

ويحمل يوفنتوس الرقم القياسي لعدد مرات خوض نهائي كأس إيطاليا برصيد 22 مرة وأكبر عدد من الألقاب برصيد 15 مرة.

على الجانب الآخر، استمرت لعنة الكأس في مطاردة أتلانتا من جديد بخسارة اللقب للمرة الثالثة في آخر 5 سنوات، حيث كانت المناسبة الأولى أمام لاتسيو بثنائية نظيفة في 2019، ثم أمام يوفنتوس، مرتين في 2021 وهذه النسخة.