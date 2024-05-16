يوفنتوس يستعيد طعم الفوز بالألقاب ويتوج بكأس إيطاليا
استعاد يوفنتوس طعم الفوز بالألقاب بعد غياب 3 سنوات بتتويجه بطلا لكأس إيطاليا للمرة الـ15 في تاريخه، بفوزه على أتلانتا 1-0 في النهائي الذي احتضنه ملعب الأوليمبيكو، ليتوج فريق المدرب ماسيميليانو أليغري بلقبه الأول مرة منذ ثلاث سنوات.
وأنهى يوفنتوس صيامه عن الألقاب منذ فوزه بالبطولة في موسم 2020-2021.
وسجل فلاهوفيتش هدف المباراة الوحيد في الدقيقة الرابعة عندما استغل تمريرة أندريا كامبياسو واخترق منطقة الجزاء ليضع الكرة في الشباك.
وظن المهاجم الصربي أنه ضاعف تقدم فريقه في الدقيقة 72 مستغلا عرضية من كامبياسو لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل.
ويحمل يوفنتوس الرقم القياسي لعدد مرات خوض نهائي كأس إيطاليا برصيد 22 مرة وأكبر عدد من الألقاب برصيد 15 مرة.
على الجانب الآخر، استمرت لعنة الكأس في مطاردة أتلانتا من جديد بخسارة اللقب للمرة الثالثة في آخر 5 سنوات، حيث كانت المناسبة الأولى أمام لاتسيو بثنائية نظيفة في 2019، ثم أمام يوفنتوس، مرتين في 2021 وهذه النسخة.