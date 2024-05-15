مدرب توتنهام ينفعل على مشجع طالبه بالخسارة أمام مانشستر سيتي (فيديو)
انفعل أنجي بوستيكوغلو، مدرب توتنهام هوتسبير، بقوة على أحد المشجعين الجالسين خلف دكة بدلاء فريقه، بعدما طالبه بضرورة خسارة الفريق أمام مانشستر سيتي، لكي لا يتوج آرسنال باللقب هذا الموسم.
ووضعت ثنائية إرلينغ هالاند مانشستر سيتي على مسافة قريبة من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي في إنجاز لا سابق له، بعد فوزه على مضيفه توتنهام هوتسبير 2-صفر، يوم الثلاثاء.
ويملك سيتي 88 نقطة مقابل 86 لآرسنال، وسيضمن كتابة التاريخ إذا فاز على أرضه أمام وست هام يونايتد يوم الأحد المقبل، عندما يستضيف آرسنال منافسه إيفرتون.
وأنهت الهزيمة آمال توتنهام الضئيلة في احتلال المركز الرابع والتأهل لدوري أبطال أوروبا، رغم أنها نتيجة رحبت بها بعض مجموعات من مشجعي الفريق الذين كانوا يكرهون رؤية فريقهم يقدم هدية ضخمة على اللقب لغريمه اللدود آرسنال.
ووصل الأمر ببعض مشجعي توتنهام للانغماس في الاحتفال مع جماهير سيتي، بينما ترددت هتافات "هل ترى ما يحدث.. آرسنال" في جميع أنحاء الملعب في المراحل الأخيرة من اللقاء.
ولم يخسر سيتي الآن في 22 مباراة بالدوري وأظهر مرة أخرى أنه صاحب اليد العليا في المنافسة على اللقب.
وتداول الجمهور فيديو لمدرب توتنهام هو يتحدث بانفعال مع أحد المشجعين، الذي كان يطالبه بضرورة الخسارة، ليقول له: "ماذا قلت؟ ماذا قلت قبل ذلك؟ فقط حتى أعرف من أنت.. لا تقلق يا صديقي أعرف من أنت.. حسنًا".
ويحتاج توتنهام إلى نقطة واحدة أمام شيفيلد يونايتد يوم الأحد، لضمان المركز الخامس والتأهل للدوري الأوروبي.
وقال أنجي بوستيكوغلو في تصريحاته عقب المباراة وهو غاضب: "الأسس هشة حقًّا، لقد أظهرت لي الـ48 ساعة الماضية ذلك، داخل النادي وخارجه".
وأضاف: "يمكنك إجراء تقييماتك الخاصة لما حدث، أنا أتفهم ذلك، ربما أخطأت في قراءة الموقف فيما يتعلق بما أعتقد أنه مهم في محاولتك لتصبح فريقًا فائزًا، ولكن لا بأس، ولهذا السبب أنا هنا".