مدرب توتنهام ينفعل على مشجع طالبه بالخسارة أمام مانشستر سيتي (فيديو)

انفعل أنجي بوستيكوغلو، مدرب توتنهام هوتسبير، بقوة على أحد المشجعين الجالسين خلف دكة بدلاء فريقه، بعدما طالبه بضرورة خسارة الفريق أمام مانشستر سيتي، لكي لا يتوج آرسنال باللقب هذا الموسم.

ووضعت ثنائية إرلينغ هالاند مانشستر سيتي على مسافة قريبة من لقب الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي في إنجاز لا سابق له، بعد فوزه على مضيفه توتنهام هوتسبير 2-صفر، يوم الثلاثاء.

ويملك سيتي 88 نقطة مقابل 86 لآرسنال، وسيضمن كتابة التاريخ إذا فاز على أرضه أمام وست هام يونايتد يوم الأحد المقبل، عندما يستضيف آرسنال منافسه إيفرتون.

وأنهت الهزيمة آمال توتنهام الضئيلة في احتلال المركز الرابع والتأهل لدوري أبطال أوروبا، رغم أنها نتيجة رحبت بها بعض مجموعات من مشجعي الفريق الذين كانوا يكرهون رؤية فريقهم يقدم هدية ضخمة على اللقب لغريمه اللدود آرسنال.

ووصل الأمر ببعض مشجعي توتنهام للانغماس في الاحتفال مع جماهير سيتي، بينما ترددت هتافات "هل ترى ما يحدث.. آرسنال" في جميع أنحاء الملعب في المراحل الأخيرة من اللقاء.