حسين عبد الغني يشن هجومًا على رياض محرز (فيديو)

وجه حسين عبد الغني، نجم الأهلي والنصر السابق، انتقادات حادة إلى الجزائري رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، بعد ظهوره بمستوى متراجع مع "الراقي".

وانضم محرز لصفوف الأهلي، الصيف الماضي، قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بعقد يمتد موسمين.

وخاض صاحب الـ33 عاما، 28 مباراة رفقة "الراقي"، نجح في تسجيل 9 أهداف، بينما صنع 12 أخرى.

وقال حسين عبد الغني، في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي يعاني من عدم ثبات في المستوى، وأي عمل فني داخل الملعب يتحمله المدرب حتى لو كان اللاعب لا يؤدي، فهذه تعود للمدرب الذي عليه استبداله".