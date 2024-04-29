حسين عبد الغني يشن هجومًا على رياض محرز (فيديو)
وجه حسين عبد الغني، نجم الأهلي والنصر السابق، انتقادات حادة إلى الجزائري رياض محرز، نجم الأهلي السعودي، بعد ظهوره بمستوى متراجع مع "الراقي".
وانضم محرز لصفوف الأهلي، الصيف الماضي، قادمًا من نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بعقد يمتد موسمين.
وخاض صاحب الـ33 عاما، 28 مباراة رفقة "الراقي"، نجح في تسجيل 9 أهداف، بينما صنع 12 أخرى.
وقال حسين عبد الغني، في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي يعاني من عدم ثبات في المستوى، وأي عمل فني داخل الملعب يتحمله المدرب حتى لو كان اللاعب لا يؤدي، فهذه تعود للمدرب الذي عليه استبداله".
كما تطرق عبد الغني للحديث بشكل خاص عن رياض محرز، قائلا: "محرز يلعب باسمه، ولكن الأهلي لم يستفد من قيمته الفنية مطلقًا، وصناعة الأهداف أغلبها من ركلات ركنية، هذا ليس محرز الذي لعب مع ليستر أو مانشستر سيتي، أو منتخب الجزائر في كأس أمم أفريقيا بالقاهرة، مستواه بعيد جدا جدا، لأسباب هو يعلمها جيدًا في التمرين والانضباط، ليس هناك التزام واللاعب يتعالى على المجموعة والفريق، يجب أن يدرك قيمة النادي الذي يمثله، فلاعب مثل فرانك كيسيه مثلًا، هو على مستوى عالٍ ولعب في أندية كبرى، ويلعب بكل جهده مع الأهلي ويحاول حتى لو لم يكن في مستواه، والأهلي أكبر من أي شخص موجود".
الأهلي في آخر 6 مباريات بدوري روشن السعودي، حقق انتصارين فقط على التعاون والاتحاد، بينما تعادل مع الاتفاق والوحدة، وخسر أمام النصر والرياض، ليواصل نتائجه المتراجعة في المسابقة، ويصبح على بعد نقطة من التعاون، صاحب المركز الرابع بـ51 نقطة، ونقطتين عن الاتحاد، الخامس بـ50 نقطة، لكن للراقي مباراة مؤجلة أمام الهلال، ضمن الجولة الـ28، من المقرر إقامتها في السادس من مايو المقبل.