قد تحسم لقب الدوري الإيطالي.. تأجيل مباراة نابولي وسالرنيتانا
قالت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة إن مباراة نابولي على أرضه ضد ساليرنيتانا، والتي يمكن أن تمنحه لقبه الأول منذ عهد دييغو مارادونا، تم نقلها إلى بعد غد الأحد لأسباب تتعلق بالسلامة العامة.
ويمكن لنابولي المتصدر، الفوز بلقبه الثالث للدوري والأول منذ 1990 يوم الأحد، في حال فوزه على ساليرنيتانا وفشل لاتسيو صاحب المركز الثاني في الفوز على إنتر ميلان في سان سيرو.
وكان نابولي سيلعب مع ساليرنيتانا غدا السبت بينما سيزور لاتسيو فريق إنتر ميلان بعدها بيوم واحد ما قد ينتج عنه احتفال جماهير نابولي خارج الإستاد في ميلانو.
وسيلتقي نابولي الآن مع ساليرنيتانا الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش يوم الأحد بعد التغيير، بعد أقل من ساعة من معرفة النتيجة في سان سيرو (10:30 بتوقيت غرينتش).
وقد تم تأجيل مباراة نابولي التالية في أودينيزي من الثلاثاء إلى الخميس.
ويملك نابولي 78 نقطة من 31 مباراة ويحتل لاتسيو المركز الثاني برصيد 61 مباراة قبل سبع مباريات على نهاية الدوري.