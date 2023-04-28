قد تحسم لقب الدوري الإيطالي.. تأجيل مباراة نابولي وسالرنيتانا

وكان نابولي سيلعب مع ساليرنيتانا غدا السبت بينما سيزور لاتسيو فريق إنتر ميلان بعدها بيوم واحد ما قد ينتج عنه احتفال جماهير نابولي خارج الإستاد في ميلانو.

وسيلتقي نابولي الآن مع ساليرنيتانا الساعة 13:00 بتوقيت غرينتش يوم الأحد بعد التغيير، بعد أقل من ساعة من معرفة النتيجة في سان سيرو (10:30 بتوقيت غرينتش).

وقد تم تأجيل مباراة نابولي التالية في أودينيزي من الثلاثاء إلى الخميس.

ويملك نابولي 78 نقطة من 31 مباراة ويحتل لاتسيو المركز الثاني برصيد 61 مباراة قبل سبع مباريات على نهاية الدوري.