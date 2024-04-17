ليبرون جيمس يقود المنتخب الأمريكي للسلة في أولمبياد باريس

أعلن اتحاد كرة السلة الأمريكي،‭ ‬اليوم الأربعاء، أن ليبرون جيمس الهداف التاريخي لدوري المحترفين NBA، وجويل إمبيد الفائز بجائزة أفضل لاعب في الموسم، سيقودان تشكيلة المنتخب المشاركة في مسابقة كرة السلة بأولمبياد باريس، التي تقام من 26 يوليو تموز حتى 11 أغسطس.

وسينضم لجيمس، الذي فاز بميداليتين ذهبيتين بالإضافة لميدالية برونزية، لكنه غاب عن آخر دورتين أولمبيتين، زميله في لوس انجليس ليكرز أنتوني ديفيز، وكيفن دورانت لاعب فينكس صنز، الفائز بثلاث ذهبيات أولمبية، وستيفن كري لاعب جولدن ستيت وريورز.

وانضم للتشكيلة أيضا بام أديبايو (ميامي هيت)، وديفن بوكر (صنز)، وأنتوني إدواردز (مينيسوتا تيمبروولفز)، وتريسي هاليبيرتون (إنديانا بيسرز)، وجرو هوليداي (بوسطن سيلتيكس)، وكوهي ليونارد (لوس انجليس كليبرز)، وجيسون تيتوم (بوسطن سيلتيكس).

وكان كل أعضاء تشكيلة المنتخب الأمريكي المشاركة في باريس ضمن مباراة كل النجوم، وتتضمن أربعة لاعبين فازوا بجائزة أفضل لاعب في الموسم، وستة لاعبين حققوا لقب الدوري من قبل.

وقال غرانت هيل، مدير فريق السلة الأمريكي، في بيان: "أنا ممتن لالتزام هؤلاء اللاعبين بتمثيل فريق السلة. أمريكا موطن بعض أفضل لاعبي السلة في العالم، وأنا أقدّر الرغبة الكبيرة في الانضمام للتشكيلة.

وتابع: "نكن احتراما كبيرا لمستوى المنافسة الذي سنواجهه هذا الصيف. الأولمبياد تعد قمة الرياضة، والعالم سيشاهد أمريكا حين سنلعب في أقوى مسابقة لكرة السلة في التاريخ".

وتلعب أمريكا في المجموعة الثالثة مع صربيا وجنوب السودان والفائز من ملحق الأولمبياد المقام في بورتو ريكو، في الثالث من أغسطس آب.