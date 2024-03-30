مفاجأة في تشكيل الزمالك لمباراة فيوتشر المهمة

يفكر المدرب البرتغالي جوزيه غوميز، المدير الفني للزمالك، في الاعتماد على محمد شحاتة في خط الوسط أمام فيوتشر.

ويحل الزمالك ضيفا على فيوتشر غدا الأحد، في ذهاب ربع نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية على استاد السلام.

ويفكر غوميز في الدفع بمحمد شحاتة في خط الوسط أمام فيوتشر، بجوار نبيل عماد "دونغا"، بعد تقلص فرص محمد أشرف روقا في اللحاق بالمباراة بسبب الإصابة.

ويعاني محمد أشرف روقا من شد في العضلة الخلفية، وغاب عن التشكيلة الأساسية قبل أن يجدد غوميز الثقة باللاعب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب يوم 7 أبريل المقبل على استاد القاهرة.

وصعد الزمالك لربع النهائي متصدرا ترتيب المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة، من الفوز أربع مرات والتعادل مرة.

يشار إلى أن الزمالك فاز 2/0 على فيوتشر في نوفمبر الماضي في الدوري المصري، علما أن الزمالك فاز في آخر خمس مباريات بين الفريقين.