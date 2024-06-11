توني كروس: نشعر بالضغط قبل خوض بطولة "يورو 2024" على أرضنا
قال توني كروس، لاعب خط وسط منتخب ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إن الفريق المضيف يشعر بالضغط لتقديم أداء جيد خلال بطولة أوروبا 2024 لكن عليه الشعور بالفخر لخوض بطولة كبيرة على أرضه.
وتستهل ألمانيا مشوارها في بطولة أوروبا يوم الجمعة في المباراة الافتتاحية للمجموعة الأولى أمام اسكتلندا في ميونخ، قبل مواجهة المجر وسويسرا.
وقال كروس (34 عاما)، الذي فاز بدوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد في الأول من يونيو وسيعتزل اللعب بعد البطولة، إن هناك ضغطا على الفريق المضيف لتقديم أداء جيد بعد عقد دون تحقيق أي لقب دولي كبير.
لكنه حث زملاءه في الفريق على الاستمتاع بالمناسبة النادرة للكثير من لاعبي كرة القدم والمتمثلة في خوض بطولة كبيرة في بلدهم.
وأبلغ كروس مؤتمرا صحفيا: "في كل بطولة على أرضنا هناك ضغط، الأمر حتى أكثر خصوصية، تحصل على رد فعل فوري، سواء إيجابيا أو سلبيا.
"لدينا مسؤولية كبيرة فيما يخص الأجواء التي ستسود البلاد خلال الأسابيع القليلة القادمة. نعلم ما يتمحور حوله الأمر ولكن من دواعي الفخر الشديد والسعادة أن نخوض هذه البطولة".
وأضاف: "كم لاعب يمكنه المشاركة في بطولة على أرضه؟".
* مسيرة مخيبة
ولم يحقق منتخب ألمانيا، بطل العالم أربع مرات وبطل أوروبا ثلاث مرات، أي نجاح على المستوى الدولي من الفوز بكأس العالم 2014.
وأظهر استطلاع للرأي أجري مؤخرا أن مسيرة منتخب ألمانيا المخيبة للآمال في السنوات الأخيرة، والتي تضمنت توديع كأس العالم من دور المجموعات مرتين على التوالي في 2018 و2022، أن أكثر من واحد من بين كل أربعة ألمان لم يظهر اهتماما ببطولة أوروبا.
وتابع كروس: "نعرف أن الضغط موجود، لا نريد أن نستبعد ذلك لكن علينا الاستمتاع بهذا الضغط.
"نريد التأثير على الأجواء بشكل إيجابي وعلينا تعويض ما حدث في البطولات السابقة".
وإلى جانب توديع كأس العالم مبكرا، فإن منتخب ألمانيا خرج من دور الستة عشر لبطولة أوروبا الماضية في عام 2021.
وقال لاعب الوسط: "تعرف ما هو ممكن عندما ترى جودة مستوى الفريق لدينا، لكننا نرى أيضا أنه خلال بعض المراحل في المباريات، يوجد مجال للتحسن".
وتعادلت ألمانيا سلبيا مع أوكرانيا قبل أن تحتاج إلى هدف في الدقيقة 89 لتقلب تأخرها وتفوز 2-1 على اليونان في آخر مباراتين وديتين للفريق الأسبوع الماضي.
وأوضح كروس: "ليس هناك فرصة أفضل لإظهار قدرتنا على اللعب بصورة جيدة في البطولة.
"هذه هي المهمة. إذا أردنا لعب دور جيد فيتحتم علينا أن نقلل من تلك الأخطاء عندما لا نلعب بشكل جيد كفريق".
"علينا التحسن في المراكز التي نواجه فيها مشكلات، لأن هناك فرقا قادمة إلى البطولة ستعاقبنا إذا واصلنا ارتكاب الأخطاء، ثم ستنتهي البطولة بالنسبة لنا".