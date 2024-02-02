NBA.. برونسون يقود نيويورك نيكس للفوز على إنديانا بيسرز

وفي مواجهة أخرى فاز كليفلاند كافاليرز خارج ملعبه على ممفيس غريزليز 108/101 بفضل 25 نقطة من لاعبه دونوفان ميتشل الذي مرر أيضًا 9 كرات حاسمة لزملائه.

وسجل غارين جاكسون أكبر عدد من النقاط لممفيس غريزليز وهو 25 نقطة بينما أضاف زميله سانتي ألداما 18 نقطة وسيطر على 9 كرات مرتدة لكن الفريق خسر للمرة الثالثة على التوالي.

وفي بقية مباريات البطولة، الليلة الماضية، فاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز على مضيفه يوتا جاز 127/124 بفضل 51 نقطة من لاعبه تريسي ماكسي وهو أعلى عدد من النقاط للاعب طوال مسيرته بينما فاز لوس أنجليس ليكرز خارج ملعبه على بوسطن سيلتيكس 114/105.