استمرارا لتحسن العلاقات.. عناق لافت بين ميسي ومبابي في حفل ذا بيست (فيديو)
توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم العام الماضي 2022، بعدما قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ البلاد، متفوقا على زميله في باريس سان جيرمان كيليان مبابي والفرنسي الآخر كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.
ورغم تفوقه على الفرنسي مبابي في الفوز بالجائزة لكن كان زميله في باريس سان جيرمان أول من هنأه على الجائزة وتعانق اللاعبان أثناء جلوسهما إلى جوار بعضهما البعض.
إذ عانق ميسي زميله مبابي قبل أن يتلقى التهنئة من زوجته أنتونيلا روزوكو، لينطلق نحو المسرح ويتلقى الجائزة من جياني إنفانتينو رئيس الفيفا.
ونال مبابي إشادات بحضوره الحفل رغم علمه أنه لم يتوج بالجائزة، التي حسمها ميسي لصالحه.
وحل مبابي في المركز الثاني في ترتيب الثلاثة الأوائل متفوقا على مواطنه المخضرم بنزيما الذي غاب عن الحفل مع باقي زملائه في ريال مدريد.
وتحول ميسي ومبابي من غريمين في نهائي كأس العالم إلى أفضل زميلين بعد قيادتهما باريس سان جيرمان لفوز كبير 3-صفر على مضيفه أولمبيك مرسيليا ليعزز صدارته للدوري الفرنسي بفارق ثماني نقاط يوم الأحد.
وصنع ميسي هدفين لمبابي الذي أصبح الهداف التاريخي لحامل اللقب متساويا مع الأوروغواياني إدينسون كافاني برصيد 200 هدف لكل منهما، فيما صنع مهاجم فرنسا هدف زميله الأرجنتيني الفائز بكأس العالم ليصل إلى 700 هدف على مستوى الأندية.
وشهدت علاقة ميسي ومبابي تحسنا ملحوظا خلال الأشهر الأخيرة رغم أنها بدأت متوترة للغاية مطلع هذا الموسم بعد تقارير عن عدم رضا الشاب الفرنسي عن استمرار الصديق الأقرب لميسي وهو نيمار في باريس سان جيرمان.
ويملك سان جيرمان، الذي غاب عنه نيمار للإصابة، 60 نقطة من 25 مباراة مقابل 52 نقطة لمرسيليا ثاني الترتيب.
وسجل ميسي الذي سيكمل عامه 36 في يونيو/حزيران المقبل سبعة أهداف خلال كأس العالم، وحقق الكرة الذهبية الثانية له في البطولة بعدما قاد الأرجنتين للفوز في النهائي 4-2 على فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 3-3، فيما وصفتها الصحف بأنها واحدة من أفضل المباريات النهائية في تاريخ كأس العالم لتحقق الأرجنتين اللقب لأول مرة منذ 1986.
وظهر مبابي الفائز بجائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم وبنزيما الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 لأول مرة بين القائمة المختصرة النهائية.
ونال الأرجنتيني ليونيل سكالوني جائزة أفضل مدرب بعدما تفوق على الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد الإسباني والإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.
كما حصد الأرجنتيني الآخر إميليانو مارتينيز جائزة أفضل حارس مرمى بعد تفوق حارس أستون فيلا على البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد والمغربي ياسين بونو حارس إشبيلية. وكذلك فاز جمهور الأرجنتين بجائزة أفضل جمهور في 2022 بعد مؤازرته للفريق خلال كأس العالم.