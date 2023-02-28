استمرارا لتحسن العلاقات.. عناق لافت بين ميسي ومبابي في حفل ذا بيست (فيديو)

توج النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) لأفضل لاعب في العالم العام الماضي 2022، بعدما قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخ البلاد، متفوقا على زميله في باريس سان جيرمان كيليان مبابي والفرنسي الآخر كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

ورغم تفوقه على الفرنسي مبابي في الفوز بالجائزة لكن كان زميله في باريس سان جيرمان أول من هنأه على الجائزة وتعانق اللاعبان أثناء جلوسهما إلى جوار بعضهما البعض.