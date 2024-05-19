الموعد والقنوات الناقلة ومعلق مباراة الزمالك ونهضة بركان
ينتظر عشاق الكرة العربية مواجهة نارية تجمع فريقي الزمالك المصري مع نظيره نهضة بركان المغربي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب استاد القاهرة الدولي.
وكان الزمالك خسر أمام نهضة بركان، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الأحد الماضي في المغرب.
ويحتاج الزمالك في مباراة العودة إلى الفوز بأي نتيجة، من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعد أن حصل عليها عام 2019.
وتأهل الزمالك إلى نهائي كأس الكونفدرالية، بعد فوزه على دريمز الغاني بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أقيمت في مدينة كوماسي بعد انتهاء مباراة الذهاب بالقاهرة بالتعادل السلبي.
بينما وصل نهضة بركان إلى المباراة النهائية بعد انسحاب فريق اتحاد العاصمة من مواجهته في الدور نصف النهائي.
موعد المباراة والقناة الناقلة
وتقام مباراة الزمالك ونهضة بركان، مساء الأحد، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 6:00 بتوقيت المغرب، وتذاع عبر قناة beIN Sports 6 بالإضافة إلى قناة "تايم سبورت" على التردد الأرضي.
ويعلق على مباراة الزمالك ونهضة بركان، المصري علي محمد علي والمغربي جواد بدة.