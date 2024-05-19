الموعد والقنوات الناقلة ومعلق مباراة الزمالك ونهضة بركان

ينتظر عشاق الكرة العربية مواجهة نارية تجمع فريقي الزمالك المصري مع نظيره نهضة بركان المغربي، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب استاد القاهرة الدولي.

وكان الزمالك خسر أمام نهضة بركان، بهدفين مقابل هدف، في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الأحد الماضي في المغرب.

ويحتاج الزمالك في مباراة العودة إلى الفوز بأي نتيجة، من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه بعد أن حصل عليها عام 2019.