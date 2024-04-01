NBA.. غولدن ستيت يهزم سبيرز بدوري السلة الأمريكي

وسجل فيكتور ويمبانياما 32 نقطة لصاحب الأرض وسيطر على تسع كرات مرتدة وأضاف زميله سيدي عثمان 18 نقطة.

وبسبب الإصابة خاض سبيرز المباراة دون لاعبيه ديفن فاسيل وجيرمي شوتشان وكيلدون جونسون.

وفي مواجهة أخرى، تألق لوكا دونتشيتش محرزًا 47 نقطة وتسع رميات ثلاثية وعادل بذلك أفضل حصيلة خلال مسيرته ليفوز فريقه دالاس مافريكس خارج ملعبه 125-107 على هيوستون روكتس.

وحقق مافريكس بذلك فوزه السابع على التوالي، بينما أوقفت الهزيمة مسيرة انتصارات روكتس التي استمرت في 11 مباراة متتالية.

وسيطر دونتيشتش أيضًا على 12 كرة مرتدة وقدم سبع تمريرات حاسمة لزملائه بينما أضاف زميله كايري إيرفينغ 24 نقطة.

وكان غاباري سميث أفضل مسجلي هيوستون برصيد 28 نقطة كما سجل خمس رميات ثلاثية معادلا بذلك أعلى حصيلة في مسيرته، بينما خسر فريقه للمرة الثانية في 15 مباراة خاضها في مارس.

وفي مباريات أخرى، فاز دنفر ناغتس على ضيفه كليفلاند كافاليرز 130-101، وفاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز خارج ملعبه على تورونتو رابتورز 135-120.

وفاز ميامي هيت على مضيفه واشنطن ويزاردز 119-107.