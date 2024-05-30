هذا ما يحتاجه ميسي ليصبح الهداف التاريخي لإنتر ميامي
واصل الأرجنتيني ليونيل ميسي هز الشباك مع فريقه إنتر ميامي الأمريكي، بعدما سجل هدفًا في مباراة فريقه أمام ضيفه أتلانتا يونايتد، فجر اليوم الخميس.
وخسر إنتر ميامي على ملعبه أمام أتلانتا يونايتد بنتيجة 1-3، وسجل ميسي هدف فريقه الوحيد.
ووصل ميسي إلى هدفه رقم 13 مع إنتر ميامي هذا الموسم، كما أنه صنع 11 هدفًا لزملائه خلال 14 مباراة خاضها مع الفريق.
وسجل اللاعب الملقب بـ"البرغوث" 11 هدفًا في الدوري الأمريكي، كما صنع هدفين لزملائه.
ورفع النجم الأرجنتيني القدير رصيده بقميص إنتر ميامي إلى 24 هدفًا، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في صفقة انتقال حر خلال صيف 2023، عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.
ويحتل ميسي حاليًا المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين لنادي إنتر ميامي، بعدما وصل إلى هدفه رقم 24.
وأصبح ميسي على بعد 6 أهداف فقط للحصول على لقب الهداف التاريخي للنادي الأمريكي.
ويتصدر ترتيب الهدافين التاريخيين للفريق الأمريكي اللاعب الأرجنتيني غونزالو هيغواين، الذي لعب لإنتر ميامي خلال الفترة بين 2020 إلى 2022.
وسجل هيغواين 29 هدفًا خلال 70 مباراة خاضها مع الفريق الأمريكي، ويعتلي بها صدارة ترتيب هدافي إنتر ميامي.
ويحتل المركز الثاني اللاعب الكولومبي ليوناردو كامبانا، الذي أحرز 27 هدفًا خلال 80 مباراة خاضها مع الفريق.
ومازال كامبانا يلعب حتى الآن في صفوف إنتر ميامي، وهو المنافس الأكبر لميسي على لقب الهداف التاريخي.