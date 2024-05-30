هذا ما يحتاجه ميسي ليصبح الهداف التاريخي لإنتر ميامي

ووصل ميسي إلى هدفه رقم 13 مع إنتر ميامي هذا الموسم، كما أنه صنع 11 هدفًا لزملائه خلال 14 مباراة خاضها مع الفريق.

وسجل اللاعب الملقب بـ"البرغوث" 11 هدفًا في الدوري الأمريكي، كما صنع هدفين لزملائه.

ورفع النجم الأرجنتيني القدير رصيده بقميص إنتر ميامي إلى 24 هدفًا، منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في صفقة انتقال حر خلال صيف 2023، عقب نهاية عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي.