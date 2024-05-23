قرعة رولان غاروس: نادال في مواجهة زفيريف
سيواجه رافائيل نادال بداية صعبة لما يتوقع أن تكون مشاركته الأخيرة في بطولة فرنسا المفتوحة للتنس، إذ أوقعت القرعة اللاعب الإسباني الفائز بالبطولة 14 مرة وهو رقم قياسي أمام ألكسندر زفيريف المصنف الرابع في الدور الأول.
وسيبدأ نوفاك ديوكوفيتش سعيه للفوز بلقبه 25 في البطولات الأربع الكبرى بمواجهة الفرنسي بيير أوج إيربير بينما تستهل إيجا شيانتيك المصنفة الأولى حملة الدفاع عن لقب فرنسا المفتوحة أمام لاعبة صاعدة من التصفيات بعد سحب القرعة اليوم الخميس.
وتراجع نادال غير المصنف، الذي غاب عن بطولته المفضلة بسبب الإصابة العام الماضي، في التصنيف خلال فترة طويلة من الابتعاد وقال إنه يتوقع الاعتزال بعد هذا الموسم.
واستقبل الحاضرون لمراسم القرعة لقاء نادال وزفيريف بحفاوة بالغة وسيلتقي الاثنان للمرة الأولى منذ مواجهتهما في الدور قبل النهائي 2022 في رولان جاروس والتي فاز بها نادال بعد تعرض زفيريف لإصابة لينسحب من المباراة.
وفي حال فوز نادال بالمباراة فقد يواجه دانييل ميدفيديف الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة 2021 في دور الثمانية.
وعانى ديوكوفيتش في النصف الأول من عام 2024 ولم يفز بأي لقب حتى الآن هذا العام. وخرج اللاعب الصربي من بطولة إيطاليا المفتوحة من الدور الثالث هذا الشهر بعد تعرضه لإصابة غريبة في الرأس.
وسيتطلع المصنف الأول عالميا، والذي يتنافس في بطولة جنيف المفتوحة هذا الأسبوع، إلى وضع خيبة الأمل خلفه وإعادة موسمه إلى المسار الصحيح في باريس، إذ يمكن أن يواجه كاسبر رود في دور الثمانية في تكرار لنهائي العام الماضي.
ويبدأ كارلوس ألكاراز، الفائز بلقبين في البطولات الأربع الكبرى والذي خسر في الدور قبل النهائي العام الماضي، مشواره أمام منافس صاعد من التصفيات بينما يواجه يانيك سينر، المتوج حديثا ببطولة أستراليا المفتوحة، الأمريكي كريستوفر يوبانكس.
وفي قرعة السيدات، تتمتع حاملة اللقب والمصنفة الأولى عالميا شيانتيك بحالة جيدة بعد فوزها ببطولتي مدريد المفتوحة وإيطاليا المفتوحة، وهي المرشحة للفوز بلقبها الرابع في رولان غاروس.
ومع ذلك، قد تواجه اللاعبة البولندية عددا من المنافسات البارزات في دور الثمانية بما في ذلك نعومي أوساكا الحاصلة على أربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى ودانييل كولينز الفائزة ببطولة ميامي المفتوحة وبطلة ويمبلدون ماركيتا فوندروسوفا.