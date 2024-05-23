قرعة رولان غاروس: نادال في مواجهة زفيريف

وسيبدأ نوفاك ديوكوفيتش سعيه للفوز بلقبه 25 في البطولات الأربع الكبرى بمواجهة الفرنسي بيير أوج إيربير بينما تستهل إيجا شيانتيك المصنفة الأولى حملة الدفاع عن لقب فرنسا المفتوحة أمام لاعبة صاعدة من التصفيات بعد سحب القرعة اليوم الخميس.

وتراجع نادال غير المصنف، الذي غاب عن بطولته المفضلة بسبب الإصابة العام الماضي، في التصنيف خلال فترة طويلة من الابتعاد وقال إنه يتوقع الاعتزال بعد هذا الموسم.

واستقبل الحاضرون لمراسم القرعة لقاء نادال وزفيريف بحفاوة بالغة وسيلتقي الاثنان للمرة الأولى منذ مواجهتهما في الدور قبل النهائي 2022 في رولان جاروس والتي فاز بها نادال بعد تعرض زفيريف لإصابة لينسحب من المباراة.

وفي حال فوز نادال بالمباراة فقد يواجه دانييل ميدفيديف الفائز ببطولة أمريكا المفتوحة 2021 في دور الثمانية.