"شخص واحد".. أقوى تلميح من مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد
ألمح النجم الفرنسي كيليان مبابي، لأول مرة بشكل قوي عن انضمامه إلى نادي ريال مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وبات شبه مؤكد أن ينتقل مبابي إلى ريال مدريد الصيف القادم؛ بعد إبلاغه لفريق باريس سان جيرمان بعدم تجديد تعاقده.
وبالرغم من عدم صدور أي تصريح رسمي من مبابي أو محيطه أو نادي ريال مدريد، إلا أن اللاعب الفرنسي ألمح مساء اليوم الجمعة باقترابه من ريال مدريد بتصريح مثير.
في الفترة الماضية صدرت تقارير أكدت بوجود خلاف بين فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، وفايزة العماري والدة ووكيلة مبابي، بشأن مشاركة الأخير في أولمبياد باريس 2024.
ونشرت صحيفة "ديفينسا سنترال" أمس الخميس تقريرًا قالت فيه إن فايزة العماري تحدثت مع إدارة ريال مدريد، بصفتها وكيلة مبابي، بأن ابنها يريد خوض الأولمبياد التي تنطلق أواخر يوليو المقبل.
وكشفت الصحيفة أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد، أجرى اتصالا هاتفيًا بوالدة مبابي، وأكد من خلاله أن موضوع مشاركة اللاعب في الأولمبياد غير مطروح للنقاش.
وعلى الفور تحدث مبابي اليوم الجمعة في تصريحات نقلتها شبكة (Transfer News Live) وقال: "كنت أرغب دائمًا في اللعب في الأولمبياد ورغبتي لم تتغير".
وأضاف: "إذا شاركت في الألعاب الأولمبية فسيكون ذلك بمثابة حلم، لكن إذا لم يُسمح لي بذلك، فسأفعل ما قيل لي".
واختتم: "القرار لا يزال بيد شخص واحد ولم يخبروني بنعم أو لا".
وتم ربط تصريحات مبابي، بتقارير تفيد بأن هذا الشخص هو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، والذي يصمم على أن يخوض مبابي كأس أوروبا فقط، ثم يحصل على راحة قبل أن ينضم إلى الفريق في الجولة الأمريكية.