"شخص واحد".. أقوى تلميح من مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد

وبات شبه مؤكد أن ينتقل مبابي إلى ريال مدريد الصيف القادم؛ بعد إبلاغه لفريق باريس سان جيرمان بعدم تجديد تعاقده.

وبالرغم من عدم صدور أي تصريح رسمي من مبابي أو محيطه أو نادي ريال مدريد، إلا أن اللاعب الفرنسي ألمح مساء اليوم الجمعة باقترابه من ريال مدريد بتصريح مثير.

في الفترة الماضية صدرت تقارير أكدت بوجود خلاف بين فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، وفايزة العماري والدة ووكيلة مبابي، بشأن مشاركة الأخير في أولمبياد باريس 2024.

ونشرت صحيفة "ديفينسا سنترال" أمس الخميس تقريرًا قالت فيه إن فايزة العماري تحدثت مع إدارة ريال مدريد، بصفتها وكيلة مبابي، بأن ابنها يريد خوض الأولمبياد التي تنطلق أواخر يوليو المقبل.

وكشفت الصحيفة أن بيريز رئيس نادي ريال مدريد، أجرى اتصالا هاتفيًا بوالدة مبابي، وأكد من خلاله أن موضوع مشاركة اللاعب في الأولمبياد غير مطروح للنقاش.