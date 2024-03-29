اليويفا يدرس المخاوف بشأن عدد لاعبي منتخبات بطولة أوروبا 2024

وتحدث غاريث ساوثغيت مدرب إنجلترا ورونالد كومان مدرب هولندا بشأن هذه القضية خلال فترة التوقف الدولي الأخيرة.

وقال كومان بعد هزيمة فريقه أمام ألمانيا 2-1 يوم الثلاثاء الماضي: "من الغريب للغاية عدم الاختيار من 26 لاعبا. العودة إلى 23 لاعبا هي أمر سخيف.

وتابع: "تتعامل بشكل أكبر مع حالات الإصابات في الوقت الحالي. الأمر يتعلق بقدرة اللاعبين على تحمل الأعباء".

وقال ساوثغيت إنه سيختار قائمة أولية موسعة ويأمل في التراجع عن قرار اليويفا.

وأضاف: "يجب أن نختار تشكيلة أكبر هنا، وهو ما فعلناه قبل بطولة أوروبا (التي أقيمت عام 2021) رغم أننا كنا نتعامل مع تشكيلة من 26 لاعبا حينها.. هناك اجتماع آخر مع اليويفا حيث يدور الحديث بين بعض المدربين حول إمكانية زيادة العدد".

ويجب على مدربي المنتخبات تقديم تشكيلات فرقهم إلى اليويفا خلال فترة تنتهي في السابع من يونيو حزيران، إذ تنطلق منافسات البطولة في 14 من الشهر نفسه.

وكان الاتحاد الآسيوي قد رفع الحد الأقصى للاعبين في تشكيلة كل منتخب من 23 إلى 26 لاعبا لكأس آسيا التي انطلقت في يناير كانون الثاني الماضي، بينما شهدت بطولة أمم أفريقيا التي انطلقت أيضا في يناير، وجود 27 لاعبا في كل منتخب.