ديوكوفيتش يهزم إيربير في مستهل دفاعه عن لقب "رولان غاروس"
بدد الصربي نوفاك ديوكوفيتش أي شكوك حول مستواه بتغلبه 6-4 و7-6 و6-4 على الفرنسي بيير-أوج إيربير في مستهل رحلة دفاعه عن لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.
واضطر ديوكوفيتش للانتظار حتى مساء اليوم الثالث من البطولة ليبدأ مشواره في رولان غاروس أمام إيربير، على أمل تعزيز رقمه القياسي والفوز باللقب 25 في البطولات الأربع الكبرى، لكنه سرعان ما قدم مستواه المعهود.
ولم يصل ديوكوفيتش إلى أي نهائي هذا الموسم وبات موقعه في صدارة التصنيف في خطر.
لكن الأمور بدت في نصابها بالنسبة لديوكوفيتش في مواجهة اللاعب الفرنسي الذي يشارك ببطاقة دعوة والذي قدم أداء جيدا لكنه لم يبد مصدر تهديد حقيقي على اللاعب الصربي الذي حقق 72 انتصارا في 72 مباراة بالدور الأول في البطولات الأربع الكبرى.
وجاءت العثرة الوحيدة للاعب الصربي في المجموعة الثانية، عندما خسر شوط إرساله لكنه رفع مستواه في الشوط الفاصل ليمضي في طريقه لحسم المباراة.
ويلعب ديوكوفيتش، الفائز باللقب ثلاث مرات، أمام الإسباني روبرتو كارباييس باينا في الدور الثاني.