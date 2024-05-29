ديوكوفيتش يهزم إيربير في مستهل دفاعه عن لقب "رولان غاروس"

بدد الصربي نوفاك ديوكوفيتش أي شكوك حول مستواه بتغلبه 6-4 و7-6 و6-4 على الفرنسي بيير-أوج إيربير في مستهل رحلة دفاعه عن لقب بطولة فرنسا المفتوحة للتنس.

واضطر ديوكوفيتش للانتظار حتى مساء اليوم الثالث من البطولة ليبدأ مشواره في رولان غاروس أمام إيربير، على أمل تعزيز رقمه القياسي والفوز باللقب 25 في البطولات الأربع الكبرى، لكنه سرعان ما قدم مستواه المعهود.

ولم يصل ديوكوفيتش إلى أي نهائي هذا الموسم وبات موقعه في صدارة التصنيف في خطر.