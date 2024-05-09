ما الرسالة التي كتبها رودريغو على قميصه أمام بايرن ميونخ (صورة)
دعّم البرازيلي رودريغو مهاجم نادي ريال مدريد الشاب، مواطني بلاده على هامش مباراة فريقه أمام بايرن ميونخ الألماني في دوري أبطال أوروبا، بعد تعرض البرازيل لفضيان كبير، أودى بحياة الكثير من المواطنين.
ويلتقي ريال مدريد مع بايرن ميونيخ، اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياغو برنابيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
السلطات البرازيلية أعلنت، في وقت سابق، أن ما يقرب من 70 ألف شخص اضطرّوا إلى مغادرة منازلهم، وأن أكثر من مليون مسكن باتت بلا مياه؛ بسبب الفيضانات المدمرة التي تضرب جنوب البرازيل منذ أيام.
وخلال أحداث المباراة، أضاع رودريغو انفراد بمرمى مانويل نوير، حارس بايرن، وكاد أن يخلع التيشيرت المكتوب تحته "تعاطفًا مع ضحايا فيضان البرازيل".
ومساء السبت الماضي، بلغت حصيلة ضحايا الفيضانات وانزلاقات التربة الناجمة عن الأمطار الغزيرة في ريو غراندي دو سول في جنوب البرازيل 55 قتيلاً، مع 7 وفيات أخرى تخضع "للتحقيق"، فضلاً عن 74 مفقودًا و107 جرحى، بحسب الدفاع المدني، في حين تشهد عاصمة الولاية بورتو أليغري كارثة "غير مسبوقة".
وكان الاتحاد البرازيلي قد أعلن، أمس الإثنين، عن إنشاء منصة لجمع التبرعات، وشارك لاعبون بارزون في هذه الحملة، على غرار فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد الإسباني، والشاب إندريك (17 عامًا)، ودانيلو، قائد الفريق خلال المباراتين الأخيرتين لـ"سيليساو"، ونيمار المصاب حاليًّا، والمدرب دوريفال جونيور.
وانضم إلى الحملة لاعبون سابقون تألقوا في أندية جنوب البرازيل على رأسهم رونالدينيو (44 عامًا)، المتحدر من بورتو أليغري والذي استهل مسيرته في نادي غريميو، ودونغا البالغ من العمر 60 عامًا (لاعب خط الوسط والمدرب السابق للمنتخب)، وباولو روبرتو فالكاو (70)، من بين عدة لاعبين ارتدوا قميص إنترناسيونال.
كما تضامن الناديان، اللذان عادة ما يكون التنافس بينهما على أشده، لتخطي هذه المحنة.