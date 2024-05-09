ما الرسالة التي كتبها رودريغو على قميصه أمام بايرن ميونخ (صورة)

ويلتقي ريال مدريد مع بايرن ميونيخ، اليوم الأربعاء، على ملعب سانتياغو برنابيو في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

السلطات البرازيلية أعلنت، في وقت سابق، أن ما يقرب من 70 ألف شخص اضطرّوا إلى مغادرة منازلهم، وأن أكثر من مليون مسكن باتت بلا مياه؛ بسبب الفيضانات المدمرة التي تضرب جنوب البرازيل منذ أيام.

وخلال أحداث المباراة، أضاع رودريغو انفراد بمرمى مانويل نوير، حارس بايرن، وكاد أن يخلع التيشيرت المكتوب تحته "تعاطفًا مع ضحايا فيضان البرازيل".