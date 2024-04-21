رصاصة الرحمة.. السيناريو الأكثر رعبا في الكلاسيكو

أهمية المباراة

تتجاوز أهمية المباراة مجرد كونها كلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، بل تتجاوز حتى قيمتها في صراع اللقب الذي قد يُحسم تمامًا حال فاز الملكي، وقد يعود فيه الأمل ولو بشكل ضئيل لو نجح الفريق الكتالوني في خطف النقاط.

قيمة وأهمية تلك المباراة يحددها الموسم المحبط للغاية الذي يمر به فريق برشلونة على جميع المستويات والبطولات التي يشارك فيها.

برشلونة غادر بطولة الكأس أمام أتلتيكو بيلباو، وخسر السوبر من ريال مدريد برباعية مذلة، وغادر دوري أبطال أوروبا بنتيجة مثيلة أمام باريس سان جيرمان.

ولا يتبقى أمام النادي الكتالوني سوى انتصار معنوي لو حققه أمام ريال مدريد في السوبر ربما يعطي جماهيره بعض الفرح المستحق بعد كل ذلك العناء، ليهون عليهم كل ما مروا به من سيناريوهات سيئة.