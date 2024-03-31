آخر تطورات إصابة ميسي

كشف الأرجنتيني تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي الأمريكي، عن آخر التطورات الخاصة بإصابة مواطنه ليونيل ميسي، موضحًا أنه يتم متابعته بصورة يومية، وسيتحدد، يوم الثلاثاء المقبل، ما إذا كان سيتمكن من المشاركة في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال الكونكاكاف أمام مونتيري، يوم الأربعاء.

وجاءت تصريحات مارتينو في مؤتمر صحفي عقب التعادل مع نيويورك سيتي 1-1 في الدوري الأمريكي، فجر الأحد، في ثالث مباراة يخوضها دون ميسي، الذي يعاني من حمل عضلي زائد.