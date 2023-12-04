وسط ارتباطه بالانتقال إلى إنتر ميامي.. لويس سواريز يودع جماهير غريميو (فيديو)

واقترن اسم سواريز بإنتر ميامي منذ انتقال ليونيل ميسي إليه صيف العام الحالي، عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان، إذ يحاول مسؤولو النادي الأمريكي -منذ فترة- التعاقد معه لتعزيز خط هجوم الفريق، باعتباره أحد أفضل المهاجمين في العالم، ومن أقرب الأصدقاء للأرجنتيني.

وانضم سواريز إلى صفوف غريميو في يناير 2023 وينتهي عقده معه في الـ31 من ديسمبر الجاري أي مع نهاية الموسم الكروي في البرازيل؛ ما يعني أنه سيغادر ناديه بصفقة انتقال حرّ، لينضم إلى زملائه السابقين في برشلونة، ميسي وسيرخيو بوسكيتس وجوردي ألبا.

وشارك نجم منتخب الأوروغواي في 53 مباراة مع غريميو، سجل خلالها 27 هدفًا ونجح في صناعة 17 هدفًا آخر.