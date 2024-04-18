رسميًا.. إلغاء نظام الإعادة في كأس الاتحاد الإنجليزي

أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس، إلغاء نظام إعادة المباريات من الدور الأول في كأس الاتحاد الإنجليزي للعبة الشعبية الموسم المقبل تطبيقًا لاتفاقية مدتها 6 أعوام مع الدوري الإنجليزي الممتاز تهدف لتقوية المنافسة المحلية.

وأضاف الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أن مباريات جميع مراحل كأس الاتحاد الإنجليزي ستقام، خلال نهاية الأسبوع بداية من الموسم المقبل، على أن تقام مباريات الدورين الرابع والخامس ودور ربع النهائي بمعزل عن مباريات الدوري الممتاز.

وقال الاتحاد الإنجليزي: "بداية من الدور الأول ستقام مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي دون نظام الإعادة".

وأضاف: "النظام الحالي للبطولة الذي لا يتضمن إعادة مباريات بداية من الدور الخامس امتد ليشمل البطولة كاملة في ضوء تغييرات على البرنامج نتيجة توسيع البطولات الي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا).

وتابع البيان: "والآن ستقام المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي في الجولة قبل الأخيرة من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم سبت لا تقام خلاله أي مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز."

واستبعدت عطلة منتصف الموسم من البرنامج أيضًا لإفساح المجال أمام انطلاق موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، في منتصف أغسطس، ولتمتد عطلة نهاية الموسم إلى مدة أطول.