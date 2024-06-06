أثار التعاطف.. أول احتفال من مبابي بعد انضمامه إلى ريال مدريد (صورة)
احتفل الفرنسي كيليان مبابي، بطريقة عاطفية بعد إحراز هدف منتخب بلاده الثالث في شباك لوكسمبورغ، في المباراة الودية، التي شهدت فوز "الديوك" بثلاثية نظيفة.
وتناوب راندال كولو مواني وجوناثان كلاوس وكيليان مبابي على تسجيل الأهداف لتحقق فرنسا فوزا سهلا 3-صفر على لوكسمبورج وديا استعدادا لبطولة أوروبا لكرة القدم في ميتز يوم الأربعاء.
وأحرز مبابي الهدف الثالث للمنتخب الفرنسي، من تسديدة صاروخية رائعة.
وعقب الهدف خلع مبابي قميصه، لتظهر صورة رجل يدعى "العم أليكس"، وهو أحد أصدقاء مبابي المقربين، والذي توفي منذ فترة قصيرة.
وبالعودة إلى المباراة منح كولو مواني التقدم لفرنسا قبل الاستراحة بضربة رأس بعد تمريرة عرضية رائعة من مبابي قبل أن يعزز كلاوس النتيجة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 70.
وضمن مبابي الفوز بهدف من تسديدة مباشرة منخفضة.
وتلعب فرنسا مع كندا يوم الأحد في مدينة بوردو في آخر مبارياتها الودية استعدادا لبطولة أوروبا التي تنطلق 14 يونيو حزيران.
وتستهل فرنسا مشوارها في البطولة بمواجهة النمسا يوم 17 يونيو ثم تواجه هولندا يوم 21 من الشهر ذاته قبل أربعة أيام من اللعب أمام بولندا.