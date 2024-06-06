أثار التعاطف.. أول احتفال من مبابي بعد انضمامه إلى ريال مدريد (صورة)

وبالعودة إلى المباراة منح كولو مواني التقدم لفرنسا قبل الاستراحة بضربة رأس بعد تمريرة عرضية رائعة من مبابي قبل أن يعزز كلاوس النتيجة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 70.

وضمن مبابي الفوز بهدف من تسديدة مباشرة منخفضة.

وتلعب فرنسا مع كندا يوم الأحد في مدينة بوردو في آخر مبارياتها الودية استعدادا لبطولة أوروبا التي تنطلق 14 يونيو حزيران.

وتستهل فرنسا مشوارها في البطولة بمواجهة النمسا يوم 17 يونيو ثم تواجه هولندا يوم 21 من الشهر ذاته قبل أربعة أيام من اللعب أمام بولندا.