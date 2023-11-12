هاري كين "الظاهرة" يحظى بشعبية استثنائية في ألمانيا
وصل هاري كين مهاجم بايرن ميونخ إلى ألمانيا في صفقة انتقال قياسية وتجاوزت حصيلته التهديفية الكبيرة هذا الموسم التوقعات لتحوله سريعا إلى نجم يحظى بدعم جماهيري هائل.
وانضم كين إلى النادي البافاري قادما من توتنهام هوتسبير في أغسطس آب الماضي مقابل مبلغ قياسي على مستوى الدوري الألماني بلغ 100 مليون يورو (106.81 مليون دولار) في الوقت الذي كان فيه بطل ألمانيا يسعى بصورة حثيثة لضم هداف صاحب سجل متميز ليملأ الفراغ الذي تركه رحيل البولندي روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني العام الماضي.
وكين هو هداف المنتخب الإنجليزي وهو صاحب ثاني أعلى سجل تهديفي على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز وتكيف سريعا مع فريقه الجديد وحتى الآن أحرز له 21 هدفا في 15 مباراة في الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.
وقال كريستوف فرويند مدير الكرة في بايرن ميونخ بعد أن أحرز كين ثنائية في الفوز 4/2 على هايدنهام أمس السبت "رائع".
وأضاف: "إنه يلعب بعيدا عن المملكة المتحدة لأول مرة ويهز الشباك بهذه الصورة.. إنه ظاهرة".
وبهدفيه أمس رفع كين رصيده التهديفي في الدوري إلى 17 هدفا في 11 مباراة وهو رقم قياسي في البطولة خلال هذه المرحلة إذ يتفوق على الرقم القياسي السابق الذي سجله ليفاندوفسكي وهو 16 هدفا.
وحاليا يتفوق رصيد كين التهديفي بعد أول 11 جولة من الدوري الألماني على عدد الأهداف التي أحرزها كبار هدافي البطولة خلال الموسم الماضي بأكمله.
وعن حصيلة كين التهديفية قال توماس توخيل مدرب بايرن ميونخ أمس السبت: "لا يمكنني أن أقول لكم شيئا مختلفا. الأداء يتحدث عن نفسه، لا داعي لأي كلمات (إضافية)".
وأحرز كين أيضا أربعة أهداف في أربع مباريات بدوري أبطال أوروبا بينما ضمن بايرن ميونخ التأهل لمراحل خروج المغلوب قبل آخر جولتين من دور المجموعات.
هدف من مسافة 60 مترا
وكان الهدف الذي أحرزه كين من مسافة 60 مترا بتسديدة لولبية من نصف ملعب فريقه خلال الفوز الساحق 8/0 على دارمشتاد من أبرز إنجازاته خلال الموسم الحالي وهو بلا شك مرشح لجائزة أفضل هدف في الموسم.
كما أحرز أيضا ثلاثة أهداف في فوز بايرن ميونخ 4/0 الأسبوع الماضي في ملعب منافسه على اللقب بروسيا دورتموند وهو أول لاعب يحقق هذا الإنجاز في أول مشاركة في لقاء القمة بين العملاقين.
وقال توماس مولر زميله في بايرن ميونخ: "أعتقد أن بوسعه القيام بأي شيء.. لم نفعل سوى وضعه في المركز. إذا حصل على فرصة للتسديد في أي مكان داخل منطقة الجزاء أو بالقرب منها فهناك فرصة لهز الشباك".
وبنفس القدر يشعر مسؤولو النادي بالسعادة بسبب سجل كين التهديفي ويقولون إن صفقة ضمه كانت الخطوة المناسبة للنادي وللاعب الذي يتوق لحصد الألقاب على حد سواء.
وعن ذلك قال يان-كريستيان دريسن الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ: "رائع للغاية.. بالتأكيد يشعر المرء بالسعادة عندما تسير الأمور بشكل جيد جدا خاصة أنني كنت مسؤولا جزئيا عن صفقة الانتقال هذه. أتمنى أن يستمر الوضع هكذا".
وأدت الحصيلة التهديفية الاستثنائية لكين أيضا إلى تراجع بعض منتقدي الصفقة عن مواقفهم السابقة ومنهم لاعب منتخب ألمانيا السابق ديدي هامان الذي شكك في البداية في قدرة كين على لعب دور مؤثر في الدوري الألماني.
وقال هامان لصحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار: "لم أتصور أنه يمكنه تسجيل الأهداف بهذه الصورة.. إنه ظاهرة".