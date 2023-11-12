هاري كين "الظاهرة" يحظى بشعبية استثنائية في ألمانيا

وقال كريستوف فرويند مدير الكرة في بايرن ميونخ بعد أن أحرز كين ثنائية في الفوز 4/2 على هايدنهام أمس السبت "رائع".

وأضاف: "إنه يلعب بعيدا عن المملكة المتحدة لأول مرة ويهز الشباك بهذه الصورة.. إنه ظاهرة".

وبهدفيه أمس رفع كين رصيده التهديفي في الدوري إلى 17 هدفا في 11 مباراة وهو رقم قياسي في البطولة خلال هذه المرحلة إذ يتفوق على الرقم القياسي السابق الذي سجله ليفاندوفسكي وهو 16 هدفا.

وحاليا يتفوق رصيد كين التهديفي بعد أول 11 جولة من الدوري الألماني على عدد الأهداف التي أحرزها كبار هدافي البطولة خلال الموسم الماضي بأكمله.