جماهير أوساسونا تلقي بالطعام على لاعبي ريال مدريد (صور)

وأمسك الحكم ومراقب المباراة بعدة قطع من الطعام ألقتها الجماهير على أرضية ملعب السادار، وذلك في تصرف من المؤكد أنه سيثير رابطة الليغا وأنه ستُتخذ إجراءات ضد أوساسونا وجماهيره خاصة في ما يتعلق بتصرفاتها هذه وكذلك هجومها المستمر على فينيسيوس جونيور.

وتعرض اللاعب البرازيلي لصافرات استهجان وهجوم من الجماهير كلما لمس الكرة.

كما ظهرت لقطات أخرى للمدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وهو يبدو غاضبا بشدة من مونويرا مونتيرو حكم المباراة، حيث توجه له عقب نهاية الشوط الأول ليبدي اعتراضه على تعرض لاعبي الميرنغي لاحتكاكات قوية من لاعبي الخصم، دون منحهم أي حماية.