جماهير أوساسونا تلقي بالطعام على لاعبي ريال مدريد (صور)
أظهرت الكاميرات وعدسات المصورين إلقاء جماهير أوساسونا بعض الأطعمة على أرضية الملعب خلال الهزيمة 2-صفر أمام مضيفها ريال مدريد في مباراة شهدت الكثير من التصرفات العنصرية ضد فينسيوس جونيور جناح النادي الملكي.
وأمسك الحكم ومراقب المباراة بعدة قطع من الطعام ألقتها الجماهير على أرضية ملعب السادار، وذلك في تصرف من المؤكد أنه سيثير رابطة الليغا وأنه ستُتخذ إجراءات ضد أوساسونا وجماهيره خاصة في ما يتعلق بتصرفاتها هذه وكذلك هجومها المستمر على فينيسيوس جونيور.
وتعرض اللاعب البرازيلي لصافرات استهجان وهجوم من الجماهير كلما لمس الكرة.
كما ظهرت لقطات أخرى للمدير الفني الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد وهو يبدو غاضبا بشدة من مونويرا مونتيرو حكم المباراة، حيث توجه له عقب نهاية الشوط الأول ليبدي اعتراضه على تعرض لاعبي الميرنغي لاحتكاكات قوية من لاعبي الخصم، دون منحهم أي حماية.
ودخل الدولي البرازيلي في نقاش حاد مع موي غوميز، لاعب أوساسونا، خلال المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، والتقطت عدة صور أظهرت غضبا واضحا من فينيسيوس جونيور واشتباكا لفظيا مع غوميز، الذي يبدو أنه وجه كلاما مسيئا للاعب البرازيلي في إطار العنصرية الممنهجة من جماهير ولاعبي أوساسونا ضد اللاعب الشاب.
ولم تكن هذه الإثارة الوحيدة خلال المباراة التي اتسمت بالعنصرية الواحدة تجاه فيسنسيوس، حيث تعرض لاعب ريال مدريد لهتافات مسيئة خلال دقيقة صمت قبل انطلاق المباراة على ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا الأسبوع الماضي.
وأطلقت جماهير السادار هتافات مسيئة ضد فينيسيوس خلال دقيقة الصمت، مما جعل هذه الهتافات تُسمع بوضوح نظرا لصمت باقي الجماهير في الملعب، وقد التقطت كاميرات "داوزن" هذه الهتافات.
وبعد شوط أول متوتر شهد حصول أربعة لاعبين على بطاقات صفراء هز فينيسيوس جونيور الشباك في الدقيقة 52، لكن هدفه ألغي بداعي التسلل بعد مراجعة تقنية الفيديو.
ورغم التوتر الذي شاب المباراة، نجح ريال مدريد في حسم الفوز بفضل هدفي فيدريكو فالفيردي وماركو أسينسيو قرب النهاية ليفوز ريال مدريد بشق الأنفس ويرفع رصيده إلى 51 نقطة من 22 مباراة وبفارق خمس نقاط عن برشلونة المتصدر الذي سيلتقي مع قادش يوم الأحد.