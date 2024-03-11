أنشيلوتي لكامافينغا: سأرقص معك في هذه الحالة

كشف إدواردو كامافينغا، نجم ريال مدريد، عن وعد تلقاه من مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حال تسجيله هدفا مع "الميرنغي".

ويلعب كامافينغا مع ريال مدريد منذ عام 2021، وفاز بسبعة ألقاب حتى الآن مع الملكي محليًا وقاريًا ودوليًا.

ويمثل اللاعب صاحب الأصول الأنغولية منتخب فرنسا منذ عام 2020، وحصل مع "الديوك" على فضية كأس العالم الماضية 2022.

وقال كامافينغا ضاحكا في حواره مع قناة "Telefoot" الفرنسية: "أخبرني أنشيلوتي أنني عندما أسجل هدفي القادم، سيرقص معي، لا أعرف متى سيكون ذلك، لكنني متأكد من أنه سيرقص معي".