أنشيلوتي لكامافينغا: سأرقص معك في هذه الحالة
كشف إدواردو كامافينغا، نجم ريال مدريد، عن وعد تلقاه من مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، حال تسجيله هدفا مع "الميرنغي".
ويلعب كامافينغا مع ريال مدريد منذ عام 2021، وفاز بسبعة ألقاب حتى الآن مع الملكي محليًا وقاريًا ودوليًا.
ويمثل اللاعب صاحب الأصول الأنغولية منتخب فرنسا منذ عام 2020، وحصل مع "الديوك" على فضية كأس العالم الماضية 2022.
وقال كامافينغا ضاحكا في حواره مع قناة "Telefoot" الفرنسية: "أخبرني أنشيلوتي أنني عندما أسجل هدفي القادم، سيرقص معي، لا أعرف متى سيكون ذلك، لكنني متأكد من أنه سيرقص معي".
وعن المركز المفضل له مع ريال مدريد، أشار النجم الفرنسي: "إذا وضعوني كحارس مرمى سأقوم ببعض الحيل ضد لاعبي المنافس، سأقدم كل شيء بين الخشبات الثلاث، ولكني أطلب من لاعبي المنافس أن يسددوا عليّ من بعيد وبقوة وليس بالقرب من المرمى".
وعن قدوته في الملاعب، قال: "كريستيانو رونالدو بالتأكيد، الذي يتواجد في المستطيل الأخضر لسنوات طويلة، عليك كلاعب أن تتدرب بقوة وجهد في صالة الجيم وتعتني بنفسك حتى تستمر فترة بالملاعب".
وعن بطولة يورو 2024 وأولمبياد باريس في الصيف، أشار: "لقب كأس أمم أوروبا هدف كل الفرنسيين، يجب أن أركز أولًا على تلك البطولة ثم نرى ماذا سيحدث في الألعاب الأولمبية".
وعن رغبته في الاعتزال بقميص ريال مدريد، أوضح: "يمكنني بالطبع أن أفعل ذلك، لقد فزت بالفعل بسبعة ألقاب مع الفريق، رغم أنني أحرص على التأكد من ذلك مرارًا وتكرارًا من الإنترنت، هدفي أن أفوز بالمزيد وحصد كل الألقاب مرة أخرى".
وفاز ريال مدريد على سيلتا فيغو بأربعة أهداف مقابل لا شيء على ملعب "سانتياغو برنابيو"، مساء الأحد، ضمن مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.
الفوز رفع رصيد ريال مدريد إلى 69 نقطة في صدارة الترتيب، فيما تجمد رصيد سيلتا فيغو عند 22 نقطة في المركز الـ17.