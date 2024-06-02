تكريم بنزيما في وهران بالزي الجزائري (فيديو)
بنزيما يظهر بزي جزائري في حفل تكريمه بوهران
تلقى النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد السعودي، تكريمًا من جانب والي وهران على هامش زيارته الأولى إلى الجزائر مسقط رأسه.
وظهر بنزيما بزي جزائري شهير أثناء تكريمه من جانب والي وهران اليوم الأحد.
وحصل كريم بنزيما على قميص فريق مولودية وهران الجزائري كهدية تذكارية على هامش هذا التكريم.
ووصل بنزيما إلى الجزائر أمس السبت في رحلة لمسقط رأس عائلته التي تنحدر من أصول جزائرية.
وحرص بنزيما على زيارة بعض أفراد عائلته كما أنه أكد بقاءه في الجزائر حتى يوم الخميس المقبل لحضور مباراة منتخب الجزائر ضد غينيا، يوم الخميس المقبل، في التصفيات المؤهلة لمونديال 2026.
وقال مهاجم اتحاد جدة السعودي: "أتمنى أن يقدم المنتخب الجزائري أداء جيدا، ويحقق الفوز بالمباراة".