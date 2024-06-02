تكريم بنزيما في وهران بالزي الجزائري (فيديو)

تلقى النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد السعودي، تكريمًا من جانب والي وهران على هامش زيارته الأولى إلى الجزائر مسقط رأسه.

وظهر بنزيما بزي جزائري شهير أثناء تكريمه من جانب والي وهران اليوم الأحد.