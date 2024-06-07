زوجة نجم ليفربول تنفي تورطها في قضية وفاة رجل أعمال برازيلي
نفت ناتاليا بيكر، زوجة نجم ليفربول وحارس مرمى منتخب البرازيل أليسون بيكر، الأخبار المتداولة بشأن اتهامها في جريمة القتل غير العمد التي راح ضحيتها رجل أعمال برازيلي.
وخرجت ناتاليا بيكر لتنفي التقارير التي أكدت أنها رهن الاعتقال بسبب ضلوعها في مقتل رجل أعمال، مشيرة إلى أنها ليست الشخصية التي تم اعتقالها، بل تحمل اسم المشتبه بها نفسه.
وكانت السلطات القضائية البرازيلية وضعت إحدى المؤثرات على منصات التواصل الاجتماعي رهن الإيقاف؛ للاشتباه بارتكابها القتل غير العمد في ساو باولو البرازيلية، في حق رجل أعمال يدعى هنريكي سيلفا شاغاس.
وقالت زوجة أليسون بيكر إنها ليست المرأة التي تم القبض عليها بعد وفاة رجل أعمال برازيلي، مضيفة أن المتهمة تشترك معها في الهوية وتدعى أيضا ناتاليا بيكر، وهي شخصية مؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي تم احتجازها للاشتباه بارتكابها جريمة قتل دون قصد في ساو باولو، بعد وفاة رجل الأعمال.
ونشرت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورا لناتاليا لوي بيكر، زوجة نجم ليفربول، وأم أطفاله الثلاثة، وهي طبيبة، وكانت تدرس الطب عندما التقت أليسون للمرة الأولى خلال فترة لعبه مع نادي إنترناسيونال البرازيلي لكرة القدم، واستمرت علاقتهما حتى الزواج وإنجاب 3 أطفال.
وذكرت تقارير إخبارية إنجليزية أن ناتاليا أبدت انزعاجها الشديد من شائعات ارتكابها جريمة قتل، وتوجهت عبر منصة إنستغرام لتخبر متابعيها، البالغ عددهم 351 ألفا، قائلة: "أنا لست "ناتاليا بيكر" المذكورة في الأخبار المتعلقة بعيادة التجميل، إنه شخص آخر له نفس الاسم واللقب، لا علاقة لي به على الإطلاق."
وكانت السلطات البرازيلية اعتقلت إحدى خبيرات التجميل، وتدعى أيضا ناتاليا لوي بيكر، بعد اتهامها بالقتل عن غير قصد، وإثر التقصير والإهمال، وذلك في التحقيق الجاري في البرازيل بعد وفاة رجل أعمال يدعى سيلفا شاغاس (27 عاما)؛ إثر الخضوع لعملية تجميل على الوجه في العيادة التي تملكها المتهمة ناتاليا لوي بيكر في مدينة ساوباولو.
ونفت المشتبه بها عن نفسها تهمة التقصير، في حين تواصل السلطات القضائية الاستماع إلى أقوالها وجمع مزيد من المؤيدات بشأن وفاة رجل الأعمال.