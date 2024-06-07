زوجة نجم ليفربول تنفي تورطها في قضية وفاة رجل أعمال برازيلي

نفت ناتاليا بيكر، زوجة نجم ليفربول وحارس مرمى منتخب البرازيل أليسون بيكر، الأخبار المتداولة بشأن اتهامها في جريمة القتل غير العمد التي راح ضحيتها رجل أعمال برازيلي.

وخرجت ناتاليا بيكر لتنفي التقارير التي أكدت أنها رهن الاعتقال بسبب ضلوعها في مقتل رجل أعمال، مشيرة إلى أنها ليست الشخصية التي تم اعتقالها، بل تحمل اسم المشتبه بها نفسه.

وكانت السلطات القضائية البرازيلية وضعت إحدى المؤثرات على منصات التواصل الاجتماعي رهن الإيقاف؛ للاشتباه بارتكابها القتل غير العمد في ساو باولو البرازيلية، في حق رجل أعمال يدعى هنريكي سيلفا شاغاس.