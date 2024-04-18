الإماراتية روضة المنصوري تدخل تاريخ الكرة الخليجية

قادت الحكمة الإماراتية روضة المنصوري مباراة منتخبي الكويت والبحرين، في دورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب "الإمارات 2024".

وباتت روضة المنصوري أول حكمة تدير مباراة كرة قدم في مسابقة كروية رسمية في البطولات الخليجية.

وسبق أن أدارت المنصوري مواجهات في دوريات الفئات السنية في الإمارات، ومباراة في دوري الدرجة الأولى مطلع الموسم الحالي.

وأشادت أمل بوشلاخ، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة في الإمارات بأداء روضة المنصوري.

وأكدت بوشلاخ، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية، أن منح الحكمات فرصة في مثل هذه المحافل يساعدهن على اكتساب الخبرة ونيل فرصة المشاركة في إدارة مباريات على المستوى الخارجي.