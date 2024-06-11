"شخص بوجهين".. نجم منتخب ألمانيا يصعق غوارديولا بتصريح مثير
هاجم النجم السابق للمنتخب الألماني، وبطل نهائي كأس العالم 2014، ماريو غوتزه، مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا قائلًا إنه مدرب "يملك شخصيتين مختلفتين ويرسل الكثير من التوتر بين اللاعبين".
وقال غوتزه الذي لعب في بايرن ميونخ بين 2013 و2016 وهي الفترة ذاتها التي تولّى فيها المدرب الإسباني مقاليد تدريب الفريق البافاري: "كان التوتر كبيرًا داخل غرف تبديل الملابس، لقد كان سلوك غوراديولا مختلفًا تمامًا بين أن نخوض مباراة في الدوري الألماني وأن ندخل مواجهة في دوري أبطال أوروبا، لقد كان شخصًا يوجهين مختلفين."
وخلال تدريبه بايرن ميونخ، فشل غوارديولا في التتويج بدوري أبطال أوروبا، لكنه حقق لقب كأس العالم للأندية 2013 والدوري الألماني في 2014 و2015 و2016 وكأس ألمانيا 2014 و2016.
وانتقل لاعب الوسط الهجومي البالغ حاليًّا من العمر 34 عامًا، إلى بايرن ميونخ في صائفة 2013 قادمًا من الغريم الأزلي بروسيا دورتموند، ولعب مع النادي حتى 2016 قبل العودة إلى دورتموند.
وخلال تلك المسيرة في البايرن أحرز غوتزه 7 ألقاب وهي: الدوري الألماني في 3 مناسبات، وكأس ألمانيا في مناسبتين، فضلًا عن السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في 2013، لكن شهرته بلغت أقصاها في كأس العالم 2014 عندما منح بلاده اللقب العالمي بتسجيله هدف الفوز في النهائي أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي.
وكان غوتزه، واجه فترة صعبة جدًّا عند التحاق غوارديولا بتدريب بايرن ميونخ، إذ لم يلعب أيقونة الكرة الألمانية في ذلك الوقت كثيرًا وعاني من البقاء على مقاعد البدلاء، ليقرر في نهاية موسم 2015 ـ 2016 العودة إلى دورتموند.