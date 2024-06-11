"شخص بوجهين".. نجم منتخب ألمانيا يصعق غوارديولا بتصريح مثير

هاجم النجم السابق للمنتخب الألماني، وبطل نهائي كأس العالم 2014، ماريو غوتزه، مدرب مانشستر سيتي، بيب غوارديولا قائلًا إنه مدرب "يملك شخصيتين مختلفتين ويرسل الكثير من التوتر بين اللاعبين".

وقال غوتزه الذي لعب في بايرن ميونخ بين 2013 و2016 وهي الفترة ذاتها التي تولّى فيها المدرب الإسباني مقاليد تدريب الفريق البافاري: "كان التوتر كبيرًا داخل غرف تبديل الملابس، لقد كان سلوك غوراديولا مختلفًا تمامًا بين أن نخوض مباراة في الدوري الألماني وأن ندخل مواجهة في دوري أبطال أوروبا، لقد كان شخصًا يوجهين مختلفين."

وخلال تدريبه بايرن ميونخ، فشل غوارديولا في التتويج بدوري أبطال أوروبا، لكنه حقق لقب كأس العالم للأندية 2013 والدوري الألماني في 2014 و2015 و2016 وكأس ألمانيا 2014 و2016.