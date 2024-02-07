أهداف مباراة قطر وإيران (فيديو)

ويلتقي المنتخبان حاليًا على ملعب الثمامة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كاس امم اسيا 2024.

ويواجه الفائز من مباراة قطر وإيران، منتخب الاردن في نهائي البطولة.