أهداف مباراة قطر وإيران (فيديو)
تقدم سردار أزمون مهاجم نادي روما الإيطالي بهدف لصالح منتخب إيران في شبك قطر، خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس آسيا.
وأحرز سردار هدف التقدم لإيران في الدقيقة الرابعة، استغلالا لخطأ بدفاع منتخب قطر.
وعدل جاسم جابر النتيجة للعنابي في الدقيقة 17.
وسجل أكرم عفيف الهدف الثاني لمنتخب قطر في الدقيقة الـ43 من عمر الشوط الأول.
ومع بداية الشوط الثاني أدرك علي رضا التعادل لإيران في الدقيقة 51 من ركلة جزاء.
وفي الدقيقة 82 نجح المعز علي في خطف هدف التقدم مرة أخرى للمنتخب القطري.
ويلتقي المنتخبان حاليًا على ملعب الثمامة، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مسابقة كاس امم اسيا 2024.
ويواجه الفائز من مباراة قطر وإيران، منتخب الاردن في نهائي البطولة.