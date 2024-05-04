أندية سعودية تنافس مانشستر سيتي على صفقة مهمة
تستهدف عدد من الأندية السعودية التعاقد مع البرتغالى بيدرو نيتو لاعب وولفر هامبتون واندررز الانجليزى، خلال الصيف المقبل وذلك وفق ما أوردته تقارير إخبارية إنجليزية وفرنسية.
وأفاد موقع "سبورت" الفرنسي فى تقرير أن عددا من الأندية السعودية بدأت بالتواصل مع "خورخي مينديز" وكيل أعمال بيدرو، لبحث إمكانية الظفر بخدماته خلال الموسم المقبل.
وأشار المصدر ذاته إلى أن مسؤولي مانشستر سيتي الإنجليزي لديهم رغبة أيضا في ضم الجناح البرتغالى البالغ من العمر 24 عاما، وهم على استعداد لدفع مبلغ يقدر بنحو 70 مليون يورو للاعب.
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن نيتو الذي ينتهي عقده مع وولفر هامبتون فى يونيو 2027، دخل أيضاً دائرة إهتمام كلاً فريقي من أرسنال ونيوكاسل .
وانتقل بيدرو نيتو للعب فى وولفر هامبتون واندررز، فى أغسطس 2019، قادماً من لاتسيو الإيطالي، وخلال الموسم الحالي خاض الدولي البرتغالي 34 مباراة مع فريقه في كامل المسابقات، وسجل 4 أهداف كما صنع 9 أهداف أخرى.
وسبق لللاعب البرتغالي اللعب لنادي سبورتينغ براغا، ولاتسيو (إعارة)، وتبلغ قيمته التسويقية نحو 55 مليون يورو .