بإطلالة حمراء.. من هي داليا خورشيد التي ظهرت في احتفالية الأهلي المصري؟

من هي داليا خورشيد التي خطفت الأنظار في حفل النادي الأهلي؟

تشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة بلتون المالية، وهذه الشركة ضمن التحالف المسؤول عن بناء ستاد النادي الأهلي الجديد، باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية.

كما كانت تشغل منصب رئيس مجلس إدارة إيجل.

احتلت المركز الثاني في قائمة فوربس ميديل إيست لأقوى 10 نساء في القطاع الحكومي بالشرق الأوسط في سبتمبر 2016، عندما كانت تتولى حقيبة وزارة الاستثمار المصرية.