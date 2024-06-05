بإطلالة حمراء.. من هي داليا خورشيد التي ظهرت في احتفالية الأهلي المصري؟
ظهرت داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار المصرية السابقة، في حفل تدشين ستاد النادي الأهلي، الذي أقيم في ساعة متأخرة من مساء الثلاثاء.
وأعلن النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، تدشين ستاد النادي الأهلي تحت اسم "احتفالية مشروع القرن"، في فرع النادي الأهلي بمدينة الشيخ زايد.
من بين أبرز الحضور داليا خورشيد وزيرة الاستثمار السابقة، وحضرت بـ"إطلالة حمراء" أثارت استغراب الكثيرين.
من هي داليا خورشيد التي خطفت الأنظار في حفل النادي الأهلي؟
تشغل حاليًا منصب الرئيس التنفيذي لشركة بلتون المالية، وهذه الشركة ضمن التحالف المسؤول عن بناء ستاد النادي الأهلي الجديد، باعتبارها إحدى الشركات الرائدة في مجال تقديم الخدمات المالية.
كما كانت تشغل منصب رئيس مجلس إدارة إيجل.
احتلت المركز الثاني في قائمة فوربس ميديل إيست لأقوى 10 نساء في القطاع الحكومي بالشرق الأوسط في سبتمبر 2016، عندما كانت تتولى حقيبة وزارة الاستثمار المصرية.