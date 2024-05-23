NBA.. مافريكس يُسقط تمبرولفز بالمباراة الأولى في نهائي القسم الغربي

وصف لوكا دونتشيتش انتصار فريقه دالاس مافريكس على مضيفه مينيسوتا تمبرولفز بفارق ثلاث نقاط 108-105 في المباراة الأولى من نهائي القسم الغربي لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بأنه سباق تتابع.

وسجل كيري إيرفينغ 24 نقطة في الشوط الأول ليبقي على دالاس في المباراة. وتولى دونتشيتش زمام الأمور في الثاني وسجل 15 من 33 نقطة له في المباراة خلال الربع الرابع في المباراة التي أقيمت في مينابوليس.

وقال دونتشيتش: "أمر مذهل. (كيري) دفعنا للأمام. من دونه ربما كنا تأخرنا في الشوط الأول بفارق 20 نقطة، لذلك فقد جعلنا نتقدم. لذلك لقد ساعدته في الشوط الثاني قليلًا".