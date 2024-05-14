مفاجأة كاسترو.. "سلاح النصر السعودي" أمام الهلال
يعيش البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر، حالة من التركيز الشديد قبل المواجهة المرتقبة ضد الهلال يوم الجمعة المقبل في الجولة الـ32 لدوري روشن السعودي، في ديربي العاصمة السعودية الرياض.
ورغم خسارة النصر لقب الدوري بشكل رسمي، فإن المدرب البرتغالي يطمع في تحقيق الفوز على حساب الهلال وإيقاف تفوق العملاق الأزرق بلقاء الديربي في الموسم الحالي.
ويجهز كاسترو لمفاجأة في أسلوب لعب النصر في لقاء الديربي بعدما كشفت صحيفة (الرياضية) السعودية عن تنفيذ المدرب البرتغالي لأسلوب الضغط العالي بشكل مكثف خلال تدريبات الفريق الأخيرة قبل الديربي.
واستغرق مران النصر ما يقرب من 100 دقيقة، ركز خلالها المدرب البرتغالي على الجوانب البدنية ثم اهتم بنقطة الضغط العالي على دفاع الهلال، وكيفية استغلال المحاولات التي تسنح للفريق من خلال التسديدات من خارج منطقة الجزاء والاعتماد على الكرات الثابتة.
وكشفت صحيفة الرياضية عن اكتمال جاهزية لاعب الوسط البرتغالي أوتافيو مونتيرو للحاق بمباراة الهلال، بعد غيابه عن لقاء الأخدود يوم الجمعة الماضي بسبب الإجهاد العضلي.
وتأكد استمرار غياب عبد الرحمن غريب جناح النصر وخروجه من الحسابات في لقاء الهلال، بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ وبالتالي لن يلحق بمواجهة الديربي.
ولعب النصر ضد الهلال في الدور الأول للدوري السعودي وفاز الهلال بنتيجة 3-0 يوم الـ1 من ديسمبر الماضي، كما أطاح الهلال أيضًا بالنصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي بنتيجة 2-1.
ونجح كاسترو في تحقيق لقب كأس الملك سلمان للأندية الأبطال مع النصر على حساب الهلال بنتيجة 2-1 يوم الـ12 من أغسطس 2023.
ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 77 نقطة بفارق 12 نقطة كاملة عن الهلال قبل 3 جولات من نهاية الدوري بالموسم الحالي.