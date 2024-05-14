مفاجأة كاسترو.. "سلاح النصر السعودي" أمام الهلال

ورغم خسارة النصر لقب الدوري بشكل رسمي، فإن المدرب البرتغالي يطمع في تحقيق الفوز على حساب الهلال وإيقاف تفوق العملاق الأزرق بلقاء الديربي في الموسم الحالي.

ويجهز كاسترو لمفاجأة في أسلوب لعب النصر في لقاء الديربي بعدما كشفت صحيفة (الرياضية) السعودية عن تنفيذ المدرب البرتغالي لأسلوب الضغط العالي بشكل مكثف خلال تدريبات الفريق الأخيرة قبل الديربي.

واستغرق مران النصر ما يقرب من 100 دقيقة، ركز خلالها المدرب البرتغالي على الجوانب البدنية ثم اهتم بنقطة الضغط العالي على دفاع الهلال، وكيفية استغلال المحاولات التي تسنح للفريق من خلال التسديدات من خارج منطقة الجزاء والاعتماد على الكرات الثابتة.

وكشفت صحيفة الرياضية عن اكتمال جاهزية لاعب الوسط البرتغالي أوتافيو مونتيرو للحاق بمباراة الهلال، بعد غيابه عن لقاء الأخدود يوم الجمعة الماضي بسبب الإجهاد العضلي.

وتأكد استمرار غياب عبد الرحمن غريب جناح النصر وخروجه من الحسابات في لقاء الهلال، بسبب تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ وبالتالي لن يلحق بمواجهة الديربي.