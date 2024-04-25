رانغنيك يعترف بمفاوضات بايرن ميونخ

وقال بايرن ميونيخ، في فبراير/ شباط الماضي، إنه سينفصل عن توخيل نهاية الموسم، وكان من المتوقع أن يعود ناغلسمان، الذي أدت إقالته، في مارس/ آذار 2023، إلى قدوم توخيل، إلى بايرن، لكنه مدد عقده مع ألمانيا حتى 2026.

ويظهر رانغنيك، مدرب شالكه ولايبزيغ السابق، كأبرز المرشحين لتدريب بايرن ميونخ خلفًا لتوماس توخيل، الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري.

وقال رانغنيك في مقابلة مع نشرتها وكالة الأنباء الألمانية: "تواصل مسؤولو بايرن معي، وأبلغت الاتحاد النمساوي لكرة القدم بهذا الأمر. لدينا علاقة ثقة كبيرة".

وأضاف: "تركيزنا منصب على بطولة أمم أوروبا، وأشعر براحة شديدة هنا".

وبسؤاله عن التوقيت الذي سيتعين عليه التعامل مع هذا الأمر، قال رانغنيك: بمجرد أن يذكر بايرن: نحن نريدك. بالتالي يجب أن أسأل نفسي؟ هل حقًا أريد هذا.

ويتولى رالف تدريب منتخب النمسا، منذ العام 2022، وقاد المنتخب للتأهل لنهائيات بطولة أوروبا التي تقام في ألمانيا، حيث سيواجه منتخبات فرنسا، وهولندا، وبولندا، في دور المجموعات.