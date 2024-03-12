كواليس مثيرة في اجتماع برشلونة مع وكيل نجم ليفربول

وكان دياز على رادار لابورتا قبل انتقاله إلى ليفربول من بورتو.

ويبدو أن رئيس برشلونة لم ينس اللاعب الكولومبي بعد.

وبحسب التقرير، فإن وكيل الجناح الكولومبي أبلغ لابورتا بشكل واضح أن عقد دياز مع ليفربول يمتد حتى 2027 ما يعني أن انتقال اللاعب لن يتم إلا بتعويض النادي الإنجليزي عن بقية عقده.