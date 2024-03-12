كواليس مثيرة في اجتماع برشلونة مع وكيل نجم ليفربول
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اجتماع مفاجئ بين خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة مع كارلوس فان ستراهلين وكيل لويس دياز لاعب نادي ليفربول الإنجليزي.
ويقدم دياز مستويات جيدة مع ليفربول ما جعله محط اهتمام النادي الإسباني الذي يسعى بشدة لتدعيم مركز الجناح الأيسر الموسم القادم.
وكان دياز على رادار لابورتا قبل انتقاله إلى ليفربول من بورتو.
ويبدو أن رئيس برشلونة لم ينس اللاعب الكولومبي بعد.
وبحسب التقرير، فإن وكيل الجناح الكولومبي أبلغ لابورتا بشكل واضح أن عقد دياز مع ليفربول يمتد حتى 2027 ما يعني أن انتقال اللاعب لن يتم إلا بتعويض النادي الإنجليزي عن بقية عقده.
وقدر وكيل اللاعب المبلغ الذي سيرتضيه ليفربول لبيع اللاعب بمبلغ يتراوح بين 120 إلى 140 مليون يورو.
ووفقا للتقرير، فقد انتهى اجتماع لابورتا مع وكيل اللاعب وهما متأكدان من عدم احتمالية إبرام صفقة الصيف القادم بسبب وضع برشلونة المالي الصعب.
ويحتاج برشلونة لبيع عدد من نجومه حتى يتمكن من ضم آخرين بسبب الأزمة الاقتصادية التي يمر بها بخلاف تقييده بسقف رواتب يزيد على الـ200 مليون يورو بقليل.