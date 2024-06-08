مدرب البرتغال: رونالدو هداف مذهل.. وخبرته مهمة جدا لنا
كال روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البرتغالي، المديح لنجمه كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بعد انضمامه لمعسكر منتخب بلاده، استعدادا للمشاركة في بطولة "يورو 2024"، التي ستقام في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل.
ويخوض منتخب البرتغال، منافسات بطولة يورو 2024، ضمن منتخبات المجموعة السادسة، بجانب كل من تركيا، التشيك وجورجيا.
وقال مارتينيز في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة كرواتيا الودية التي ستقام، مساء السبت، إن اللقاء لن يشهد مشاركة الثلاثي رونالدو، وروبن نيفيز، وبيبي، بينما سيكونون متاحين للمباراة الودية الأخيرة قبل كأس أمم أوروبا أمام أيرلندا.
وأضاف مدرب البرتغال: "قدم رونالدو مستويات منتظمة جدا مع ناديه، إنه هداف مذهل لا يصدق، واللاعب الوحيد الذي شارك في بطولة أوروبا 5 مرات، وسيشارك للمرة السادسة، إنه إرث فريد، خبرته مهمة جدا لنا، وهو جاهز للمساعدة وبذل أقصى ما لديه، لا يوجد لاعب يستطيع تقديم ما يقدمه كريستيانو لغرفة الملابس".
ورونالدو (39 عاما) هو الهداف التاريخي على المستوى الدولي لكرة القدم للرجال برصيد 128 هدفا في 204 مباريات رسمية، وسيشارك في بطولة أوروبا للعبة الشعبية للمرة السادسة وقد وصل لنهائي البطولة في أول ظهور له فيها في 2004 وتوج باللقب في 2016.
يذكر أن رونالدو خاض موسما مميزا مع النصر السعودي، بخوض 45 مباراة عبر مختلف المسابقات أحرز خلالها 44 هدفًا، مع تقديم 13 تمريرة حاسمة، ليتوج هدافًا للدوري السعودي كرابع بطولة عالمية يحصد بها هذا اللقب الفردي، بعد الدوري الإنجليزي، والدوري الإسباني، والدوري الإيطالي.