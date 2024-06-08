مدرب البرتغال: رونالدو هداف مذهل.. وخبرته مهمة جدا لنا

كال روبرتو مارتينيز، مدرب المنتخب البرتغالي، المديح لنجمه كريستيانو رونالدو، قائد النصر السعودي، بعد انضمامه لمعسكر منتخب بلاده، استعدادا للمشاركة في بطولة "يورو 2024"، التي ستقام في ألمانيا، خلال الفترة من 14 يونيو الجاري حتى 14 يوليو المقبل.

ويخوض منتخب البرتغال، منافسات بطولة يورو 2024، ضمن منتخبات المجموعة السادسة، بجانب كل من تركيا، التشيك وجورجيا.

وقال مارتينيز في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة كرواتيا الودية التي ستقام، مساء السبت، إن اللقاء لن يشهد مشاركة الثلاثي رونالدو، وروبن نيفيز، وبيبي، بينما سيكونون متاحين للمباراة الودية الأخيرة قبل كأس أمم أوروبا أمام أيرلندا.