كلوب تعليقًا على صعوبة التعاقد مع بيلينغهام: ليفربول يجب أن يكون واقعيًا
قال يورغن كلوب إن ليفربول يجب أن يكون واقعيًا فيما يمكنه فعله في سوق الانتقالات ردًا على سؤال بشأن صفقة جود بيلينغهام.
ويبدو أن اهتمام ليفربول بالتعاقد مع لاعب خط وسط بروسيا دورتموند قد انتهى بسبب التكلفة المحتملة للصفقة.
وسيكون النادي نشطًا في نافذة هذا الصيف حيث يتطلع ليفربول إلى إصلاح الفريق ويستهدف ضم لاعبي خط وسط جديدين على الأقل، ويقبل كلوب العمل بالأموال المتاحة.
وقال كلوب: "لا يوجد شيء نقوله عن هذا الأمر لأكون صادقًا. إذا لم نتحدث عن لاعبين وقعنا أم لا، فلماذا نتحدث الآن عن هذا النوع من التكهنات وهذا النوع من الأخبار؟ لا شيء حقًا لأقوله".
وأضاف "الأمر لا يتعلق بجود بيلينغهام إجابتي الآن - لماذا نتحدث باستمرار عن أشياء لا نستطيع نظريًا امتلاكها؟ لا يمكن أن يكون لدينا ستة لاعبين في الصيف مقابل 100 مليون جنيه إسترليني لكل واحد، على سبيل المثال".
وأتم كلوب: "عليك أن تدرك ما يمكنك القيام به ثم العمل على ذلك. كم من المال لدينا متاح ثم العمل على ذلك".
وأكمل المدرب الألماني "نحن لسنا أطفالًا. اسأل طفلًا يبلغ من العمر خمس سنوات عما يريده لعيد الميلاد وسيقول سيارة فيراري، لن تقول إنها فكرة جيدة، إنها باهظة الثمن ولا يمكنك قيادتها".
وأوضح "هذا ما يمكنك القيام به والعمل معه. إنه دائمًا ما أعمل به. كل ما نحتاجه وما نريده، نحاول كل شيء على الإطلاق للحصول عليه. عليك أن تقبل أن هذا أو ذاك غير ممكن بالنسبة لنا. سوف نتنحى ونفعل أشياء مختلفة".
كما يبدو أن كلوب سعيد بالابتعاد عن الجدل الذي دار في الأسبوع الماضي بشأن حادثة المدافع آندي روبرتسون وحكم الراية المساعد.
ولن يواجه حكم الراية المساعد أي إجراءات أخرى بعد أن بدا وكأنه ضرب روبرتسون أثناء التعادل 2-2 مع أرسنال.
وقال كلوب: "أعتقد أنه تم التعامل مع الأمر بشكل جيد حقًا. لم أكن على علم بذلك أثناء المباراة؛ لقد تحدثت إلى روبرتسون واللاعبين الآخرين".