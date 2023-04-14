كلوب تعليقًا على صعوبة التعاقد مع بيلينغهام: ليفربول يجب أن يكون واقعيًا

قال يورغن كلوب إن ليفربول يجب أن يكون واقعيًا فيما يمكنه فعله في سوق الانتقالات ردًا على سؤال بشأن صفقة جود بيلينغهام.

ويبدو أن اهتمام ليفربول بالتعاقد مع لاعب خط وسط بروسيا دورتموند قد انتهى بسبب التكلفة المحتملة للصفقة.

وسيكون النادي نشطًا في نافذة هذا الصيف حيث يتطلع ليفربول إلى إصلاح الفريق ويستهدف ضم لاعبي خط وسط جديدين على الأقل، ويقبل كلوب العمل بالأموال المتاحة.

وقال كلوب: "لا يوجد شيء نقوله عن هذا الأمر لأكون صادقًا. إذا لم نتحدث عن لاعبين وقعنا أم لا، فلماذا نتحدث الآن عن هذا النوع من التكهنات وهذا النوع من الأخبار؟ لا شيء حقًا لأقوله".