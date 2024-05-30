سابقة تاريخية.. تعيين حكم عراقي لإدارة ديربي تونس بين الإفريقي والترجي
أعلنت لجنة الحكام في الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم الخميس، أن مباراة "ديربي" العاصمة تونس بين الإفريقي والترجي، لحساب الجولة الثالثة إيابا من مرحلة الصراع على اللقب سيقودها طاقم حكام من العراق، وذلك في إطار التعاون وتبادل الحكام بين الاتحادين التونسي والعراقي لكرة القدم.
وتقام مباراة "الديربي" وهي أقوى وأهم مباريات كرة القدم في تونس الأحد 2 يونيو بملعب رادس الأولمبي، حيث يستضيف النادي الإفريقي متذيل ترتيب مجموعة التتويج برصيد 7 نقاط، الترجي متصدر الترتيب برصيد 17 نقطة وذلك لحساب مباراة مؤجلة من الجولة الثالثة.
وقالت لجنة الحكام التونسية في بيان رسمي إنه "في إطار اتفاقية التعاون والتبادل بين الجامعة التونسية والاتحاد العراقي لكرة القدم في مجال التحكيم، تم تعيين طاقم تحكيم دولي عراقي لإدارة مباراة النادي الإفريقي والترجي التونسي يوم الأحد 2 يونيو 2024".
وكشفت لجنة الحكام عن تعيين طاقم حكام تونسي لإدارة إحدى مقابلات الدوري العراقي لكرة القدم في الفترة المقبلة.
وكشفت اللجنة التي يرأسها ناجي الجويني، الحكم الدولي السابق، ورئيس لجنة الحكام السابق في الاتحاد القطري لكرة القدم عن طاقم حكام مباراة الإفريقي والترجي، الذي يتكون من الحكم الدولي العراقي أحمد كاظم (حكم ساحة)، ويساعده كل من أكرم علي جبار وحسين فلاح، بالإضافة إلى واثق محمد عبد الله كحكم لتقنية الفيديو (VAR).
يشار إلى أن ديربي مباراة الذهاب بين الفريقين، أداره الحكم التونسي هيثم قيراط وانتهى بفوز الترجي بهدف دون رد.