رد قوي من الركراكي على اتهامات قائد الكونغو الديمقراطية

رد الركراكي

ولكن الركراكي رد بشكل قوي في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الإثنين، قائلا: "لم يعجبني ما قاله اللاعب لأنه ألمح إلى العديد من الأمور غير الصحيحة، قبل أن أذهب لأصافحه، تحدانا، أنا ومساعدي، على خط الملعب قبل نهاية المباراة، تحدث إلينا بشكل سيئ، مدربه ديسابر يعلم ذلك، وعلى الرغم من ذلك، في نهاية المباراة، ذهبت لأصافحه لأسأله أيضًا: (لماذا تحدث إلينا هكذا؟) ثم نظر إلى مكان آخر، وكأنه يقول بطريقة ما (لن أصافحك)".

وأضاف مدرب المغرب: "أمسكت بيده، كما يظهر في الصور، وبدأ يصرخ، قلت له (أنت تتباهى) ثم قال لي (لقد وصفتني بالأحمق)، ليس هناك مشكلة إذا سمع ذلك، حتى لو لم أقله أبدًا، ولكنه من خلال حديثه كما فعل، قام بتلميح أن تعليقاتي عنصرية. وهي تصريحات غير أمينة منه، وبما أنه يتحدث فقط عن الدين في خطابه، فليكن صادقا قليلا مع نفسه".