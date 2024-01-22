رد قوي من الركراكي على اتهامات قائد الكونغو الديمقراطية
نفى وليد الركراكي، المدير الفني للمنتخب المغربي، الاتهامات التي وجهت إليه بأنه وجه إساءة عنصرية إلى تشانسيل مبيمبا، قائد فريق الكونغو الديمقراطية، إثر مواجهة المنتخبين، مساء أمس الأحد، في بطولة كأس الأمم الأفريقية.
وتعادلت الكونغو الديمقراطية مع المغرب بهدف لكل فريق ضمن منافسات المجموعة السادسة لكأس أمم أفريقيا.
المغرب حصد صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط، تليه الكونغو وزامبيا بنقطتين لكل منهما، فيما تتذيل تنزانيا المجموعة بنقطة وحيدة.
وعقب المباراة شوهد انفعال كبير بين الركراكي ومبيمبا، وتجمع لاعبو المنتخبين وبدأت بعض المناوشات الكلامية بين جميع الأطراف، كما شوهد بعض اللاعبين وهم يركضون خلف بعضهم البعض إلى داخل النفق المؤدي لغرف تغيير الملابس، دون أن يفهم أحد ما حدث ومن أين اندلعت شرارة الأحداث.
وقال مبيمبا في تصريحات إعلامية عقب المباراة، إنه تعرض لألفاظ عنصرية من المدرب المغربي، مضيفا: "لست بحاجة لكثرة الحديث، أنا أحترم الركراكي لكونه رجلا كبيرا، ولكن الفيديو الذي ظهر على الشاشات كان مقتطعا".
رد الركراكي
ولكن الركراكي رد بشكل قوي في تصريحات نقلتها صحيفة "ليكيب" الفرنسية، اليوم الإثنين، قائلا: "لم يعجبني ما قاله اللاعب لأنه ألمح إلى العديد من الأمور غير الصحيحة، قبل أن أذهب لأصافحه، تحدانا، أنا ومساعدي، على خط الملعب قبل نهاية المباراة، تحدث إلينا بشكل سيئ، مدربه ديسابر يعلم ذلك، وعلى الرغم من ذلك، في نهاية المباراة، ذهبت لأصافحه لأسأله أيضًا: (لماذا تحدث إلينا هكذا؟) ثم نظر إلى مكان آخر، وكأنه يقول بطريقة ما (لن أصافحك)".
وأضاف مدرب المغرب: "أمسكت بيده، كما يظهر في الصور، وبدأ يصرخ، قلت له (أنت تتباهى) ثم قال لي (لقد وصفتني بالأحمق)، ليس هناك مشكلة إذا سمع ذلك، حتى لو لم أقله أبدًا، ولكنه من خلال حديثه كما فعل، قام بتلميح أن تعليقاتي عنصرية. وهي تصريحات غير أمينة منه، وبما أنه يتحدث فقط عن الدين في خطابه، فليكن صادقا قليلا مع نفسه".