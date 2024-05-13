النصر السعودي يتلقى صدمة قبل مواجهة الهلال

تلقى نادي النصر السعودي صدمة قوية قبل مواجهة الهلال المرتقبة في الدوري السعودي لكرة القدم.

ومن المقرر أن يحل الهلال ضيفًا على النصر في الجولة الـ32 ضمن منافسات دوري روشن السعودي، يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.

وحسم نادي الهلال لقب دوري روشن السعودي 2023-2024، بعد فوزه على الحزم برباعية مقابل هدف واحد، حيث سيلعب مباراة النصر من أجل تحقيق الفوز للحفاظ على سلسلة اللاهزيمة في الدوري الموسم الحالي.

ووفقًا لِما ذكرته صحيفة "الرياضية"، اليوم الاثنين، فقد تأكد غياب عبد الرحمن غريب، جناح النصر، عن ديربي الرياض.