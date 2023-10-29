NBA.. بيسرز يحقق فوزه الثاني على التوالي بدوري السلة الأمريكي
أحرز البديل آرون نسميث 26 نقطة خلال 30 دقيقة وهي أفضل حصيلة له طوال مسيرته بينما أضاف زميلاه تيريسي هاليبيرتون ومايلز تيرنر رقمين مزدوجين ليقودوا فريقهم إنديانا بيسرز للانتصار على مضيفه كليفلاند كافاليرز 125-113 وتحقيق فوزه الثاني على التوالي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.
وخاض كافاليرز المباراة محرومًا من خدمات نجمه دونوفان ميتشل بسبب الإصابة.
وسجل هاليبيرتون 21 نقطة وقدم 13 تمريرة حاسمة لزملائه وهو أعلى معدل في المباراة، بينما أضاف تيرنر 20 نقطة وسيطر على 12 كرة مرتدة في أفضل معدل للفريق الفائز في المباراة.
وحصل بيسرز على يومي راحة بعد خوض مباراته الأولى في الموسم والتي فاز فيها 143-120 على ضيفه واشنطن ويزاردز.
وفي غياب ميتشل الذي يعاني من تورم في ربلة الساق كان إيفان موبلي أفضل مسجلي كافاليرز برصيد 33 نقطة في حين أضاف زميله كاريس ليفرت 31 نقطة، لكن الفريق رغم ذلك خسر للمرة الثانية خلال أول ثلاث مباريات خاضها في الموسم الجديد حتى الآن.
وفي مواجهات أخرى، أقيمت الليلة الماضية فاز ديترويت بيستونز على ضيفه شيكاغو بولز 118-102 وفاز فيلادلفيا سيفنتي سيكسرز خارج أرضه على تورونتو رابتورز 114-107.
وعلى أرضه فاز فينكس صنز على يوتا جاز 126-104.