NBA.. بيسرز يحقق فوزه الثاني على التوالي بدوري السلة الأمريكي

أحرز البديل آرون نسميث 26 نقطة خلال 30 دقيقة وهي أفضل حصيلة له طوال مسيرته بينما أضاف زميلاه تيريسي هاليبيرتون ومايلز تيرنر رقمين مزدوجين ليقودوا فريقهم إنديانا بيسرز للانتصار على مضيفه كليفلاند كافاليرز 125-113 وتحقيق فوزه الثاني على التوالي في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وخاض كافاليرز المباراة محرومًا من خدمات نجمه دونوفان ميتشل بسبب الإصابة.

وسجل هاليبيرتون 21 نقطة وقدم 13 تمريرة حاسمة لزملائه وهو أعلى معدل في المباراة، بينما أضاف تيرنر 20 نقطة وسيطر على 12 كرة مرتدة في أفضل معدل للفريق الفائز في المباراة.