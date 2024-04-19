اكتسح تايلاند بخماسية.. المنتخب السعودي يتأهل لربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما
تأهل المنتخب السعودي تحت 23 عاما إلى ربع نهائي كأس آسيا التي تقام في قطر، بعدما اكتسح نظيره تايلاند بنتيجة (5-0)، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب خليفة الدولي، اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية.
افتتح أيمن يحيى حفلة الأهداف وأحرز الهدف الأول للمنتخب السعودي في الدقيقة الرابعة، وأضاف أحمد الغامدي الهدف الثاني، ثم عبدالله رديف الهدف الثالث، قبيل نهاية الشوط الأول.
وعزز المنتخب السعودي تقدمه بالهدف الرابع في الدقيقة 49، عن طريق اللاعب عبدالله رديف.
واختتم عبدالله رديف حفلة الأهداف بـ"الهاتريك"، وأحرز الهدف الثالث له والخامس لفريقه في الدقيقة 73.
بهذه النتيجة، تأهل المنتخب السعودي الأولمبي إلى دور ربع نهائي كأس آسيا، بعد أن تصدر مجموعته برصيد 6 نقاط من الفوز في مباراتين. وحل تايلاند في المركز الثاني.
وتقام الجولة الثالثة والأخيرة يوم الاثنين المقبل، حيث يلتقي المنتخب السعودي مع العراق، وتايلاند ضد طاجيكستان.