اكتسح تايلاند بخماسية.. المنتخب السعودي يتأهل لربع نهائي كأس آسيا تحت 23 عاما

افتتح أيمن يحيى حفلة الأهداف وأحرز الهدف الأول للمنتخب السعودي في الدقيقة الرابعة، وأضاف أحمد الغامدي الهدف الثاني، ثم عبدالله رديف الهدف الثالث، قبيل نهاية الشوط الأول.

وعزز المنتخب السعودي تقدمه بالهدف الرابع في الدقيقة 49، عن طريق اللاعب عبدالله رديف.

واختتم عبدالله رديف حفلة الأهداف بـ"الهاتريك"، وأحرز الهدف الثالث له والخامس لفريقه في الدقيقة 73.