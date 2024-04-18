تصريح مفاجئ ليورغن كلوب قبل مواجهة ليفربول وأتالانتا

قال يورغن كلوب مدرب ليفربول الإنجليزي إنه "لا يعد بشيء" بخصوص مباراة فريقه أمام أتالانتا الإيطالي في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي، اليوم الخميس.

وبات كلوب خبيرا في الانتفاضات البطولية في المسابقات الأوروبية، لكن عودة فريقه القوية أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم 2019 بالفوز (4 ـ 0) آنذاك والتأهل للنهائي، لا تشبه مواجهة أتلانتا بالدوري الأوروبي بحسب قوله..

وقال المدرب الألماني في مؤتمر صحفي الأربعاء "النتيجة مماثلة بالتأكيد، لكن الأداء ليس متشابها، لقد خسرنا 3-صفر في برشلونة، ولم يعرف الناس كيف حصل ذلك، والآن خسرنا 3-صفر على أرضنا أمام أتالانتا ونحن نواجه هذا الفريق خارج ملعبنا اليوم، إنه فارق كبير، سنحاول الفوز بالمباراة، هذا كل شيء وهذا ما نريده وينبغي أن نفعله."

وتابع كلوب قوله: "عشنا لحظات جيدة أمام أتالانتا، لكنه استحق الفوز حقا، دعونا نبدأ بأداء أفضل بكثير في مباراة العودة، ونحاول الفوز بها وسنرى الوقت المتبقي في النهاية".

وتعرض فريق كلوب لخسارة مدوية 3-صفر على أرضه في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي ،وسيسافر إلى إيطاليا مع مهمة شاقة عليه إنجازها.

وفي دوري أبطال أوروبا 2019، تأخر ليفربول أيضا 3-صفر أمام برشلونة في قبل النهائي، لكن الانتفاضة 4-صفر في مباراة الإياب كانت بدعم جماهيري على ملعب أنفيلد، بينما ستكون الأجواء مختلفة غدا.

وقال كلوب "لقد لعبنا قبل أربع سنوات ضد أتلانتا، غدا ستكون المباراة أكثر صعوبة حيث لا يتعين عليه التسجيل على الإطلاق، لست متأكدا مما سيفعله، الأمر ليس سهلا علينا عندما يكون المنافس متقدما 3-صفر."

وقال: "لقد فزنا 5-صفر هنا على أتالانتا وخسرنا 2-صفر في العودة، سنرى من سيتعامل بشكل أفضل مع الموقف، إذا تأهل أتلانتا فإنه يستحق ذلك، وإذا لم يتأهل فقد حدث شيء خاص".

ورغم تحفيز كلوب للاعبيه بخطاب حماسي قبل الفوز على برشلونة، قال المدرب الألماني إنه لم يفكر بعد فيما قد يقوله غدا.

وأضاف "سأفكر في الخطاب غدا، أتذكر أنني قلت إذا فشلنا فلنفشل بأجمل طريقة وسأقول ذلك مرة أخرى."

وكان ليفربول تعرض لانتكاسة في ظرف أسبوع واحد بخسارته أمام أتالانتا ذهابا بالدوري الأوروبي، ثم أمام كريستال بالاص بالدوري الإنجليزي.