أهداف مباراة السودان وجنوب السودان (فيديو)

تقدم المنتخب السوداني على نظيره جنوب السودان بثلاثية في المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "جوبا ستاديوم"، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وسجل الهدف الأول للمنتخب السوداني والي الدين خضر في الدقيقة 45، وأضاف الهدف الثاني ياسر مزمل في الدقيقة 51.