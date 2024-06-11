أهداف مباراة السودان وجنوب السودان (فيديو)
تقدم المنتخب السوداني على نظيره جنوب السودان بثلاثية في المباراة التي تجمعهما، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب "جوبا ستاديوم"، ضمن مباريات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.
وسجل الهدف الأول للمنتخب السوداني والي الدين خضر في الدقيقة 45، وأضاف الهدف الثاني ياسر مزمل في الدقيقة 51.
وفي الدقيقة 78 أضاف محمد عبد الرحمن يوسف الهدف الثالث للمنتخب السوداني.
ويبحث منتخب السودان عن استعادة صدارة ترتيب المجموعة في تصفيات كأس العالم والتي خطفها منتخب السنغال بفوزه على موريتانيا ليعتلي الصدارة "مؤقتا" برصيد 8 نقاط، بينما يأتي منتخب السودان في المركز الثاني برصيد 7 نقاط وبرصيد الكونغو الديمقراطية نفسه، ولكن منتخب السودان تتبقى لديه مباراة اليوم، بينما يأتي توجو في المركز الرابع برصيد 3 نقاط وجنوب السودان خامسا بنقطتين وأخيرًا موريتانيا بنقطة وحيدة.