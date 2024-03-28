بعد حريته.. ألفيس يطلب البرغر

السلطات الإسبانية أطلقت سراح لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس من أحد سجون مدينة برشلونة، أمس الاثنين، بعد دفع كفالة قدرها مليون يورو (1.09 مليون دولار).

ورفقة محاميه إينيس غوارديولا، خرج ألفيس من السجن بعد ظهر يوم الاثنين الماضي في حوالي الساعة 4:25 مساءً بالتوقيت المحلي، وتوجه على الفور إلى مقر إقامته الراقي.

ورغم خطورة وضعه، أظهر ألفيس تفضيله للوجبات السريعة، ما يشير إلى عودته لحياة طبيعية نسبيًا بعد سجنه فترة قصيرة.