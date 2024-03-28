بعد حريته.. ألفيس يطلب البرغر
بعد قضاء عقوبة بالسجن لمدة أربعة أسابيع لإدانته باغتصاب سيدة، "احتضن مدافع برشلونة السابق داني ألفيس حريته" من خلال الانغماس في متعة بسيطة، حيث طلب البرغر في قصره الفخم الذي تبلغ قيمته 5.7 مليون دولار.
السلطات الإسبانية أطلقت سراح لاعب كرة القدم البرازيلي داني ألفيس من أحد سجون مدينة برشلونة، أمس الاثنين، بعد دفع كفالة قدرها مليون يورو (1.09 مليون دولار).
ورفقة محاميه إينيس غوارديولا، خرج ألفيس من السجن بعد ظهر يوم الاثنين الماضي في حوالي الساعة 4:25 مساءً بالتوقيت المحلي، وتوجه على الفور إلى مقر إقامته الراقي.
ورغم خطورة وضعه، أظهر ألفيس تفضيله للوجبات السريعة، ما يشير إلى عودته لحياة طبيعية نسبيًا بعد سجنه فترة قصيرة.
وحظيت قضية ألفيس، أحد أنجح لاعبي كرة القدم في التاريخ، باهتمام كبير ليس فقط بسبب شهرة اللاعب ولكن للاهتمام المتزايد الذي يوليه الرأي العام في إسبانيا للعنف ضد المرأة.
وأُلقي القبض على المدافع السابق لبرشلونة ويوفنتوس وباريس سان جيرمان في يناير/ كانون الثاني من العام الماضي في برشلونة، وهو محتجز في السجن منذ ذلك الحين.
وكانت المحكمة العليا في كتالونيا قد أدانت ألفيس، في 22 فبراير/ شباط الماضي، بتهمة اغتصاب امرأة في مرحاض بأحد الملاهي الليلية في برشلونة عام 2022، وألزمته بدفع 150 ألف يورو لها، وقد تقدم باستئناف ضد الحكم.