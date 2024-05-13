أولى الصفقات.. الهلال يتوصل لاتفاق مع مهاجم فنربخشة
كشفت تقارير صحفية تركية عن تطورات جديدة بشأن اهتمام الهلال بالتعاقد مع البوسني إدين دزيكو نجم فنربخشة التركى .
وسبق أن ذكرت تقارير صحفية أن جيسوس مدرب الهلال طلب ضم لاعب الدوري التركي، الأرجنتيني ماورو ايكاردى لاعب غلطة سراي، والبوسني إدين دزيكو نجم فنربخشة، لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد .
وبحسب ما نشرته صحيفة "aspor" فإن مسؤولى الهلال بقيادة خورخي جيسوس توصلوا إلى اتفاق مع إدين دزيكو وفنربخشة بشأن صفقة الانتقال بالموسم الجديد .
وأفادت الصحيفة فى تقريرها بأن اللاعب البوسني أعلن أنه سيوقع للنادي السعودي بالفعل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت تقارير أخرى سابقة أن الهلال يستعد لتقديم عرض ضخم لدزيكو صاحب الـ38 عامًا، سيصل إلى ما يقرب من 3 أضعاف ما يحصل عليه من فنربخشة .
وينتهي عقد إدين دجيكو مع فنربخشة فى 2025، وكان انضم إليه فى يوليو الماضى قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي، وسجل هذا الموسم مع ناديه التركي 20 هدفًا.
وحال اكتمال صفقة انضمام دزيكو إلى الهلال سيكون أولى صفقات الفريق في الميركاتو الصيفي.