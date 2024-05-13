أولى الصفقات.. الهلال يتوصل لاتفاق مع مهاجم فنربخشة

وأفادت الصحيفة فى تقريرها بأن اللاعب البوسني أعلن أنه سيوقع للنادي السعودي بالفعل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكرت تقارير أخرى سابقة أن الهلال يستعد لتقديم عرض ضخم لدزيكو صاحب الـ38 عامًا، سيصل إلى ما يقرب من 3 أضعاف ما يحصل عليه من فنربخشة .