لابورتا يحتضن تشافي ويبكي (فيديو)

بكى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني خلال المؤتمر الصحفي، لإعلان استمرار تشافي مدربا للفريق الأول لكرة القدم في النادي.

وأعلن لابورتا وتشافي بشكل رسمي، اليوم الخميس، أن المدرب الإسباني الشاب سوف يكمل عقده مع النادي الكتالوني الذي ينتهي في نهاية الموسم القادم.

وخلال المؤتمر الصحفي، تأثر لابورتا كثيرا حيث قام باحتضان تشافي وبدأ في البكاء قليلا.

ويعرف عن لابورتا حبه وتقديره الكبير لتشافي كأحد أساطير النادي.