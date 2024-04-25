لابورتا يحتضن تشافي ويبكي (فيديو)
بكى خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة الإسباني خلال المؤتمر الصحفي، لإعلان استمرار تشافي مدربا للفريق الأول لكرة القدم في النادي.
وأعلن لابورتا وتشافي بشكل رسمي، اليوم الخميس، أن المدرب الإسباني الشاب سوف يكمل عقده مع النادي الكتالوني الذي ينتهي في نهاية الموسم القادم.
وخلال المؤتمر الصحفي، تأثر لابورتا كثيرا حيث قام باحتضان تشافي وبدأ في البكاء قليلا.
ويعرف عن لابورتا حبه وتقديره الكبير لتشافي كأحد أساطير النادي.
وتردد على نطاق واسع أنه لو حدثت نفس نتائج الموسم الحالي مع مدرب آخر لتمت إقالته بشكل فوري.
وقال لابورتا خلال المؤتمر الصحفي، إن برشلونة لم يتفاوض مع أي مدرب آخر خلال الفترة الأخيرة أملا في إقناع تشافي بالبقاء.
وخسر برشلونة جميع بطولات الموسم الحالي باستثناء الدوري الذي أصبحت المنافسة عليه مع ريال مدريد شبه مستحيلة، في ظل فارق النقاط الكبير، والحالة التي يعيشها ريال مدريد.
وشدد تشافي على أنه سوف يستمر مع برشلونة بنفس جهازه الحالي ودون أي تغيير، ردًّا على تقارير تطالب لابورتا باستبعاد شقيق تشافي أوسكار هيرناندز من الجهاز الفني.
وظهر ديكو المدير الرياضي لنادي برشلونة أيضا خلال المؤتمر الصحفي، ربما لنفي أنباء رغبته في رحيل تشافي.